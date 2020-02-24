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ВОЗ: коронавирус потенциально может стать пандемией  

Новости » Общество     24.02.2020 - 17:30
ВОЗ: коронавирус потенциально может стать пандемией  
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

Глава ВОЗ заявил, что миру следует готовиться к пандемии коронавируса

Новый коронавирус, вспышка которого зафиксирована в ряде стран мира, обладает потенциалом пандемии. Об этом на пресс-конференции заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает Twitter ВОЗ.

По словам Гебреисуса, на сегодня в ситуации с коронавирусом нет неконтролируемого глобального распространения, а также крупномасштабных тяжелых заболеваний или случаев смерти.

"Обладает ли этот вирус пандемическим потенциалом? Абсолютно. Мы уже на этапе пандемии? По нашей оценки, еще нет", - добавил он.

Он также добавил, что сейчас наблюдаются эпидемии в разных частях мира, которые требуют индивидуального реагирования.

"Использование слова "пандемия" в настоящее время не соответствует действительности, и, безусловно, может вызвать страх. Мы должны сосредоточиться на сдерживании, делая все возможное, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии", - добавил Гебреисус.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС не будет закрывать границу в связи со вспышкой коронавируса в Италии.

Сегодня первые случаи коронавируса были зафиксированы в ряде стран, таких как Оман, Бахрейн, Кувейт, Афганистан и Ирак.

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