Евросоюз выделил дополнительно 232 млн евро для борьбы с коронавирусом

Средства будут выделены на противодействие распространения коронавируса в мире
Европейский союз объявил о выделении нового пакета помощи для борьбы с коронавирусом COVID-19 на сумму в 232 млн евро. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.
Еврокомиссия объявила о новом пакете помощи от ЕС сегодня, 24 февраля. Средства будут выделены на противодействие распространению нового вируса в мире. Часть средств будет выделена сразу различным секторам, остальные - в ближайшие месяцы.
"Наш новый пакет помощи поддержит Всемирную организацию здравоохранения и будет направлен на финансирование, чтобы страны с более слабыми системами здравоохранения не остались в стороне. Наша цель - сдержать вспышку на глобальном уровне", - заявил комиссар по кризисному управлению и европейский координатор реагирования на чрезвычайные ситуации Янез Ленарчич.
Пакет помощи в размере 232 млн евро будет включать выделения:
Ранее РБК-Украина писало, что Европейский союз совместно профинансирует расходы по репатриации европейцев с круизного лайнера Diamond Princess, из-за коронавируса пришвартованного на карантин в японском порту Йокогама.
Также сообщалось, что в начале февраля Китай попросил помощи у Европейского союза с поставками медикаментов для борьбы с коронавирусом нового типа. Позже ЕС направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения, а также заявил о готовности дальнейшей поддержки в борьбе с коронавирусом.