Число жертв коронавируса в Иране достигло 50

Фото: коронавирус в Иране (twitter.com/Tabeen6)

Летальные исходы зафиксированы в городе Кум

Число жертв вспышки коронавируса в Иране достигло 50 человек. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на иранские СМИ.

Сообщается, что только в иранском городе Кум от нового коронавируса в феврале умерли 50 человек. Эти данные значительно выше, чем обнародованная несколькими часами ранее официальная статистика о 12 умерших при 47 подтвержденных случаях.

Также сообщается, что в Куме более 250 человек находятся на карантине. По словам местного чиновника Ахмада Амириабади Фарахани, 50 смертей - это данные еще за 13 февраля, хотя Иран официально сообщил о случаях заражения вирусом 19 февраля.

На сегодня известно, что в связи со вспышкой коронавируса закрыты школы на большей части территории страны, а соседние страны перекрывают границы с Ираном. Смертность в этой стране от коронавируса выше, чем в Китае и Южной Корее.

Напомним, в конце минувшей неделе официальный Тегеран заявлял о четырех смертях от коронавируса.

Сегодня стало известно, что в результате вспышки коронавируса в Италии умер уже четвертый человек, число зараженных в этой стране достигло 212.