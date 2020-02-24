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Число жертв коронавируса в Иране достигло 50

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 12:15
Число жертв коронавируса в Иране достигло 50
Фото: коронавирус в Иране (twitter.com/Tabeen6)

Летальные исходы зафиксированы в городе Кум

Число жертв вспышки коронавируса в Иране достигло 50 человек. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на иранские СМИ.

Сообщается, что только в иранском городе Кум от нового коронавируса в феврале умерли 50 человек. Эти данные значительно выше, чем обнародованная несколькими часами ранее официальная статистика о 12 умерших при 47 подтвержденных случаях.

Также сообщается, что в Куме более 250 человек находятся на карантине. По словам местного чиновника Ахмада Амириабади Фарахани, 50 смертей - это данные еще за 13 февраля, хотя Иран официально сообщил о случаях заражения вирусом 19 февраля.

На сегодня известно, что в связи со вспышкой коронавируса закрыты школы на большей части территории страны, а соседние страны перекрывают границы с Ираном. Смертность в этой стране от коронавируса выше, чем в Китае и Южной Корее.

Напомним, в конце минувшей неделе официальный Тегеран заявлял о четырех смертях от коронавируса.

Сегодня стало известно, что в результате вспышки коронавируса в Италии умер уже четвертый человек, число зараженных в этой стране достигло 212.

В Китае зафиксировали почти 200 случаев повторного заражения коронавирусом Еще в одной стране подтвердилось первое заражение коронавирусом
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