Из-за коронавируса работу потеряли 26 млн американцев

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За неделю за пособием по безработице обратилось еще 4,4 млн человек

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в Соединенных Штатах Америки с середины марта было зарегистрировано 26 миллионов заявок на пособие по безработице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Министерства труда США, на прошлой неделе впервые на получение пособий по безработице обратилось еще 4,4 млн человек, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 5,2 млн.

Общее число заявлений на пособия по безработице составило более 26 миллионов с середины марта, что составляет около 16% рабочей силы США.

Отмечается, что несмотря на незначительное уменьшение заявок уже третью неделю, показатели роста безработицы все еще остаются очень высокими.

Напомним, 9 апреля сообщалось о 17 млн безработных в США. Экономисты Банка Америки прогнозировали, что уровень безработицы в США достигнет пика в 16% до июня.

Ранее директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая. В то же время американский президент Дональд Трамп уверен, что вторая волна заболеваний не будет такой масштабной, как первая.

Первую тысячу заболевших COVID-19 в США зафиксировали 11 марта. На данный момент число зараженных коронавирусом американцев достигло 850 тыс. человек.