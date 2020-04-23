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Через коронавірус роботу втратили 26 млн американців

Новини » Фінансова криза 2020     23.04.2020 - 16:22
Через коронавірус роботу втратили 26 млн американців
Ілюстративне фото (flickr.com Peter C. Haley)

За тиждень за допомогою з безробіття звернулося ще 4,4 млн осіб

Через кризу, викликану пандемією коронавірусу, у Сполучених Штатах Америки з середини березня було зареєстровано 26 мільйонів заявок на допомогу з безробіття. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Міністерства праці США, минулого тижня вперше на отримання допомоги по безробіттю звернулося ще 4,4 млн осіб, тоді як тижнем раніше цей показник становив 5,2 млн.

Загальна кількість звернень по допомогу з безробіття склала понад 26 мільйонів з середини березня, що становить близько 16% робочої сили США.

Відзначається, що незважаючи на незначне зменшення заявок вже третій тиждень, показники зростання безробіття все ще залишаються дуже високими.

Нагадаємо, 9 квітня повідомлялося про 17 млн безробітних у США. Економісти Банку Америки прогнозували, що рівень безробіття в США досягне піку в 16% до червня.

Раніше директор Центру з контролю і профілактики захворювань США Роберт Редфілд заявив, що друга хвиля епідемії коронавірусу в США може стати страшнішою, ніж перша. Водночас американський президент Дональд Трамп впевнений, що друга хвиля захворювань не буде такою масштабною, як перша.

Першу тисячу хворих COVID-19 в США зафіксували 11 березня. Наразі число заражених коронавірусом американців досягло 850 тис. осіб.

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