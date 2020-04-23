Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кабмин продлил карантин и назвал основные условия для его отмены в дальнейшем

В Украине и мире усиливается борьба с коронавирусом. Кабмин продлил карантин до 11 мая, а Евросоюз выделяет Украине на борьбу с пандемией 1,2 млрд евро. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 23 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

заражены коронавирусом в стране 6592 человека

количество летальных случаев выросло до 174

Кабмин продлил карантин до 11 мая

Евросоюз предоставит на борьбу с пандемией в Украине 1,2 млрд евро

в США прогнозируют более мощную вторую волну коронавируса

Статистика заболеваемости по Украине

В Украине продолжается рост числа зараженных коронавирусом. За сутки Минздрав зафиксировал 467 новых случаев инфекции, умерли от осложнений 13 человек.

Всего за время пандемии выявлены 6592 инфицированных, из них 431 ребенок и 1245 медицинских работников. Скончались от осложнений 174 больных, большая часть погибших - люди старше 50 лет (85%).

В Киеве число выявленных инфицированных за сутки увеличилось вдвое до 97 человек. На карантин вслед за Киево-Печерской лаврой закрылся Покровский Голосеевский мужской монастырь. Накануне там обнаружили 12 зараженных монахов.

Продление карантина в стране

Кабинет министров на заседании продлил карантин в стране до 11 мая. Ожидаемая вспышка коронавируса в начале следующего месяца стала главной причиной такого решения. "Моделирования, сделанное Национальной академией наук говорит нам, что мы можем видеть вспышку заболевания в период с 3 по 8 мая", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

О пяти этапах плана выхода страны из карантина рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. "Начало реализации нашего плана сможем запустить при условии благоприятной эпидемиологической ситуации. По нашим прогнозам, этот день должен наступить 11 мая. В качестве основных условий наступления этого первого дня, который будет символизировать начало выхода из карантина - как минимум в течение 10 дней процент выявленных случаев должен не изменяться. Должен колебаться в пределах плюс-минус 5%. Второе условие - больницы должны быть заполнены пациентами менее чем на 50%", - заявил глава правительства.

Еврокомиссия объявила о решении выделить 1,2 млрд евро на поддержку Украины во время пандемии. "Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС - это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде", - заявил президент Владимир Зеленский. Кредитное соглашение с Украиной должно быть утверждено Советом ЕС и Европарламентом.

В Украине начались клинические исследования отечественного лекарства, которое может снижать и нейтрализовать угрозу смерти от осложнений коронавирусной инфекции. По словам президента Зеленского, медики изучают возможность комплексного использования этого средства как для лечения, так и для профилактики заболевания.

В Сумах суд оштрафовал на 17 тыс грн 33-летнюю украинку, которая вернувшись из России, нарушила условия самоизоляции. Женщина полностью признала свою вину. А в Киеве суд оправдал 4 украинцев, отказавшихся от обсервации после возвращения с Бали. Такое решение было принято в виду того, что протоколы на нарушителей карантина были составлены до момента вступления в силу постановления правительства.

В Британии умер от коронавируса еще один украинец. О гибели гражданина страны за рубежом сообщил департамент консульской службы МИД.

Пик пандемии в мире

В США медики зафиксировали самый большой показатель смертности от пандемии за сутки, 2804 летальных случая. За последние 24 часа заразились 25 тыс американцев. На данный момент инфицированы коронавирусом 819 тыс жителей страны, умерли 45 318. При этом эпидемиологи заявляют, что вторая волна COVID-19 будет более страшной, чем первая. "Существует вероятность, что атака вируса на нашу страну следующей зимой будет даже более сложной, чем та, которую мы только что прошли", - сказал директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд. Вспышка сразу двух респираторных заболеваний приведет к невообразимой нагрузке на систему здравоохранения страны, полагает медик. Для того, чтобы освободить места в больницах он предлагает на протяжении нескольких месяцев провести массовые прививки населению от гриппа.

Великобритания достигла пика заболеваемости коронавирусом, заявил в Палате общин министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Он уверен, что прежде чем смягчать карантин, стране необходимо выполнить пять тестов, чтобы избежать второй волны.

Испанские власти фиксируют снижение смертности от пандемии. За сутки жертвами коронавируса стали 435 человек, заразились 4211. За все время пандемии в стране подтверждены 208 389 случаев инфицирования, 85 915 испанцев выздоровели, скончались от осложнений 21 171.

В Индии 115 семей отправили на карантин, после того как инфекция была обнаружена у одного из сотрудников президентского дворца. Во второй по многочисленности населения стране мира подтверждено заражение 20 178 человек, умерли 645 граждан страны.

Румынская полиция выписала штрафы за нарушение карантина на сумму 79 млн евро. Правоохранители составили более 200 тыс протоколов по статье о несоблюдении чрезвычайного положения. Суммы взысканий с граждан варьировали от 412 до 4120 евро.