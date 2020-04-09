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За неделю 6,6 млн американцев обратились за пособием по безработице

Новости » Финансовый кризис 2020     09.04.2020 - 16:11
За неделю 6,6 млн американцев обратились за пособием по безработице
Иллюстративное фото (flickr)

С середины марта пособия по безработице запросили около 17 млн граждан

Министерство труда Соединенных Штатов Америки заявило, что за неделю было зарегистрировано 6,6 млн заявок на пособие по безработице на фоне кризиса из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Это второй по величине показатель обращений за пособием по безработице в истории Штатов. Минтруда США начало отслеживать эти данные с 1967 года.

Всего с середины марта около 17 миллионов американских рабочих обратились за помощью в виде пособий по безработице. Издание отмечает, что указанные цифры поражают и резко контрастируют с любым другим зарегистрированным экономическим спадом.

По мнению ведущих экономистов, потери рабочих мест в США продолжатся, а уровень безработицы достигнет двузначного числа в ближайшие месяцы, по сравнению с 4,4% в марте.

Экономисты Банка Америки прогнозируют, что работодатели сократят от 16 до 20 миллионов рабочих мест, а уровень безработицы достигнет пика в 15,6% в период с настоящего момента до июня.

В марте Сенат США утвердил выделение экстренного финансирования в сумме 2 триллиона долларов для ослабления экономических последствий кризиса. Из этой суммы 250 млрд долларов было запланировано на выплату пособий на случай безработицы.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сравнила нынешний кризис со временами Великой депрессии.

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