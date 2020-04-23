Трамп ожидает, что новая волна коронавируса не будет масштабнее первой

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Новая вспышка может произойти в феврале следующего года

Возможная вторая волна коронавируса COVID-19 не будет такой масштабной, как первая. Об этом на пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп, ссылаясь на мнение экспертов, сообщает РБК-Украина.

По рассчетам специалистов, новая вспышка может произойти в феврале следующего года.

"Это не будет тем, через что мы сейчас проходим", - заявил Трамп.

Он отметил, что нынешний сценарий не повторится даже в том случае, если волна коронавируса наложится на сезонную волну гриппа.

"Если они придут вместе, то в этом не будет ничего хорошего, но это не будет тем, через что мы прошли в последние два месяца", - сказал президент США.

Отметим, по данным университета Джона Хопкинса, в Соединенных Штатах зарегистрировано 840 476 заболевших коронавирусом. Жертвами заболевания стали 47 461 человек.

Напомним, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире по состоянию на 21 апреля превысило 2,5 миллиона человек. Из них 171 850 случаев стали летальными, 659 615 пациентов выздоровели.