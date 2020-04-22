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В США заявили о разрушительной второй волне коронавируса

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 08:16
В США заявили о разрушительной второй волне коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новая волна коронавируса может совпасть с эпидемией сезонного гриппа

Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая. Об этом заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд в интервью The Washington Post.

Редфилд отметил, что новая волна коронавируса может совпасть с эпидемией сезонного гриппа.

"Существует вероятность, что атака вируса на нашу страну следующей зимой будет даже более сложной, чем та, которую мы только что прошли", - сказал он.

Как он заявил, наличие вспышек сразу двух респираторных заболеваний может привести к невообразимой нагрузке на систему здравоохранения и к этому нужно готовится несколько месяцев.

В частности, Минздрав страны должен донести до граждан США важность прививки от гриппа, что поможет свести к минимуму число тяжелых больных гриппом и высвободить больничные койки для зараженных коронавирусом.

Напомним, от начала пандемии в Штатах зарегистрировали почти 819 тыс. заражений COVID-19, скончались 45 тыс. 318 человек.

Добавим, число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире по состоянию на 21 апреля превысило 2,5 миллиона человек. Из них 171 850 случаев стали летальными, 659 615 пациентов выздоровели.

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