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В США число зараженных коронавирусом превысило тысячу человек

Новости » В мире     11.03.2020 - 15:46
В США число зараженных коронавирусом превысило тысячу человек
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

От вируса скончались 30 американцев

В Соединенных Штатах Америки новым коронавирусом COVID-19 заразились по меньшей мере 1 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на abcnews.

По информации Министерства здравоохранения США, от вируса умерли 30 американцев.

На фоне вспышки коронавируса, Демократическая партия во главе с лидером меньшинства в Сенате Чаком Шумером призвала американского президента Дональда Трампа объявить чрезвычайную ситуацию в стране.

По данным американского университета Джона Хопкинса, коронавирусом заразились больше 120 тыс. человек во всем мире. От вируса умерли по меньшей мере 4,3 тыс. человек, еще 66 тыс. выздоровели. В Европейском регионе зафиксировано более 18 тыс. случаев заражения.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что коронавирусом могут заразиться до 70% немцев.

Как сообщало РБК-Украина, в связи с продолжающейся вспышкой вируса COVID-19, сегодня Кабинет министров Украины ввел карантин на всей территории страны до 3 апреля. Также для недопущения распространения инфекции некоторые ограничения ввели власти Киева.

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