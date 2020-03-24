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Коронавирус в Житомире: заразились еще два человека

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 12:55
Коронавирус в Житомире: заразились еще два человека
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пациентов госпитализировали в инфекционное отделение

В Житомире зафиксировали еще два положительных результата экспресс-тестов на коронавирус. Об этом заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин на своей странице в Facebook.

Мэр города сначала написал об одном новом случае заражения коронавирусом в Житомире, а потом обновил информацию и написал, что их уже 2.

"Ждем лабораторного подтверждения. За границу женщины не ездили. То есть, всего в Житомире трое больных коронавирусом (включая первого пациента)", - написал он.

Также глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук заявил, что в области диагностировали еще 13 случаев заражения коронавирусом.

Отметим, в Минздраве заявили, что в Украине зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни.

Ранее министр здравоохранения Илья Емец призвал Верховную раду ввести чрезвычайное положение в Украине в связи с коронавирусом.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в Украине пока нет необходимости вводить чрезвычайное положение.

Также мэр Виталий Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

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