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Коронавірус в Житомирі: заразилися ще дві людини

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 12:55
Коронавірус в Житомирі: заразилися ще дві людини
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пацієнтів госпіталізували в інфекційне відділення

У Житомирі зафіксували ще два позитивних результати експрес-тестів на коронавірус. Про це заявив мер Житомира Сергій Сухомлин на своїй сторінці в Facebook.

Мер міста спочатку написав про один новий випадок зараження коронавірусом в Житомирі, а потім оновив інформацію і написав, що їх вже 2.

"Чекаємо лабораторного підтвердження. За кордон жінки не їздили. Тобто, всього у Житомирі троє хворих коронавірусом (включаючи першого пацієнта)", - написав він.

Також голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук заявив, що в області діагностували ще 13 випадків зараження коронавірусом.

Зазначимо, у МОЗ заявили, що в Україні зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби.

Раніше міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав Верховну раду ввести надзвичайний стан в Україні у зв'язку з коронавірусом.

У свою чергу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні поки що немає необхідності вводити надзвичайний стан.

Також мер Віталій Кличко припустив закриття Києва на в'їзд і виїзд, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.

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