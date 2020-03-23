Емец просит Раду ввести чрезвычайное положение

Фото: Илья Емец (moz.gov.ua)

Емец просит ввести ЧП "ради спасения украинцев"

Министр здравоохранения Илья Емец из-за коронавируса в Украине просит Верховную раду ввести чрезвычайное положение. Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

Сообщается, что Емец призвал народных депутатов "проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев" собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения.

"Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее появилась информация о якобы отставке Емца с должности министра здравоохранения. В частности, сегодня об этом заявлял народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. Однако в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Минздрава Артем Дехтяренко заявил, что министерство продолжает работать в усиленном режиме, а информацию об отставке министра нужно уточнять "у тех, кто ее распространяет".

Ранее источники РБК-Украина сообщили, что Рада может собраться на внеочередное заседание не раньше 25 марта. На этом заседании могут проголосовать о введении чрезвычайного положения.