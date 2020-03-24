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В Украине увеличилось число зараженных коронавирусом

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 12:00
В Украине увеличилось число зараженных коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

13 новых случаев в Черновицкой области

В Черновицкой области диагностировали еще 13 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в Facebook.

Таким образом, общее количество инфицированных в области составляет 38 человек.

"По результатам, которые мы получили сегодня утром, мы, к сожалению, имеем увеличение количества инфицированных людей в области. Это дополнительно 13 человек", - сказал Осачук.

Больше всего инфицированных в селе Колинковцы Хотинского района - 12 человек. Еще 7 украинцев коронавирусом заразились в населенном пункте Брусница Кицманского района.

В общем география распространения вируса в Черновицкой области выглядит так:

  • Колинковцы Хотинского района - 12 человек;
  • Брусница Кицманского района - 7 человек;
  • Лужаны Кицманского района - 4 человека;
  • Большой Кучуров Сторожинецкого района - 2 человека;
  • Заставная - 2 человека;
  • Черновцы - 2 человека;
  • Хотин - 1 человек;
  • Иживцы Сторожинецкого района - 1 человек;
  • Юрковцы Заставнивского района - 1 человек;
  • Каменка Глыбоцкого района - 1 человек;
  • Луковица Глубоцкого района - 1 человек;
  • Топоровцы Новоселицкого района - 1 человек.

Ранее сообщалось, что в Черновицкую областную детскую больницу госпитализировали четырех детей с подозрением на коронавирус.

Как сообщало РБК-Украина, всего с начала года в Центр общественного здоровья Украины поступило 756 подозрений на коронавирус. Из них 620 образцов - отрицательные. На данный момент проверяются еще 52 человека.

Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 24 марта В Черновицкой области госпитализировали четверых детей с подозрением на коронавирус
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