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Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 12:34
Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Если ситуация с коронавирусом в Киеве ухудшится, то могут ужесточить карантин

Мэр Виталий Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко отметил, что, если ситуация с коронавирусом в Киеве ухудшится, то будут усилены карантинные меры.

"Сегодня, могу сказать, ситуация (с коронавирусом, - ред.) еще контролируется. Но, если она начнет резко ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как ввести более жесткие меры. Максимально ограничивать передвижения по городу, закрывать въезды и выезды из столицы, крайне ограничивать передвижения по городу людей. Все то, что я сейчас перечислил, все это возможно ", - заявил он.

Отметим, в Минздраве сообщили, что по состоянию на утро 24 марта в Киеве 29 случаев заражения коронавирусом. Всего в Украине 84 случаев заражения Covid-19.

Однако, глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук заявил, что в области диагностировали еще 13 случаев заражения коронавирусом.

РБК-Украина писало, что сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 10 областях.

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