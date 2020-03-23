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В Украине пока нет необходимости вводить чрезвычайное положение, - Шмыгаль

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 22:59
В Украине пока нет необходимости вводить чрезвычайное положение, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

По словам премьер, в настоящее время достаточно принятых мер по введению чрезвычайной ситуации в регионах

В Украине пока нет необходимости вводить чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, глава правительства ответил на вопрос, обсуждалась ли на заседании правительства возможность введения чрезвычайного положения на этой неделе.

"На данный момент нет необходимости введения чрезвычайного положения в Украине. На этой неделе так не выглядит, что есть такая потребность вводить чрезвычайное положение в Украине", - сказал Шмыгаль.

По его словам, пока достаточно тех мер, которые предприняло правительство по введению чрезвычайной ситуации в регионах.

Напомним, в Украине по состоянию на 23 марта официально подтверждены 73 случая коронавируса. За минувшие сутки, 22 марта, количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 26 человек.

Ранее министр здравоохранения Илья Емец призвал Верховную раду ввести чрезвычайное положение в Украине в связи с коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что 23 марта на внеочередном заседании Кабинет министров объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях - в Донецкой, Тернопольской и Черкасской. Позже введение режима чрезвычайной ситуации одобрили во Львовськой области. Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 10 областях.

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Новости Украины чрезвычайное положениеДенис ШмыгальКоронавирус
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