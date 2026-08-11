Корейська балістика: чим КНДР озброїла Росію для терору проти українських міст

Росія посилює удари по Україні північнокорейськими балістичними ракетами. У серпні 2026 року президент Володимир Зеленський попередив, що нарощення поставок ракет з Пхеньяна свідчить про підготовку Москви до подальшої ескалації війни.

РБК-Україна розповідає про характеристики північнокорейської балістичної ракети KN-23 та коли ворог почав її застосовувати проти України.

Головне Останні застосування: президент Володимир Зеленський підтвердив, що в ніч на 11 серпня 2026 року Росія завдала удару по Запоріжжю балістичними ракетами КНДР, ракетами "Циркон" і КАБами, а напередодні повідомив про отримання Росією нової партії північнокорейської балістики.

президент Володимир Зеленський підтвердив, що в ніч на 11 серпня 2026 року Росія завдала удару по Запоріжжю балістичними ракетами КНДР, ракетами "Циркон" і КАБами, а напередодні повідомив про отримання Росією нової партії північнокорейської балістики. Характеристики: KN-23 (Hwasong-11Ga) - тверодопаливна квазібалістична ракета, схожа на російський "Іскандер-М", з дальністю до 900 км.

KN-23 (Hwasong-11Ga) - тверодопаливна квазібалістична ракета, схожа на російський "Іскандер-М", з дальністю до 900 км. Історія застосування: вперше Росія застосувала ракети цього типу проти України наприкінці 2023-го та на початку 2024 року.

вперше Росія застосувала ракети цього типу проти України наприкінці 2023-го та на початку 2024 року. Ескалація: за словами Зеленського, нарощення виробництва балістики й залучення північнокорейських засобів свідчать про підготовку Москви не до миру, а до подальшої ескалації війни.

Росія б'є по Україні північнокорейською балістикою і готується до ескалації

Уночі 11 серпня 2026 року російські війська завдали масованого удару по Запоріжжю, застосувавши серед іншого балістичні ракети північнокорейського виробництва. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави підтвердив, що окупанти скерували на місто балістику КНДР, а також ракети "Циркон" і КАБи. Внаслідок атаки загинули шестеро мирних мешканців, ще 19 людей постраждали. За словами президента, це була "жорстока атака, прорахована так, щоб завдати максимальної шкоди саме цивільній інфраструктурі".

Зеленський наголосив, що атака на Запоріжжя - частина ширшої тенденції.

"Кожен крок Росії - нарощення виробництва балістики, залучення північнокорейських засобів, підготовка мобілізації - все це показує, що Москва готується не до миру, а до ескалації. І реагувати світу потрібно зараз, не чекати", - попередив президент.

Зеленський закликав союзників посилити санкційний тиск на підприємства, які живлять російську воєнну машину, і вкотре попросив партнерів підтримати українську протиповітряну оборону.

Про нарощування постачань північнокорейської зброї президент повідомляв і напередодні. 10 серпня Зеленський заявив, що Росія отримала нову партію балістичних ракет від КНДР, а військова співпраця Москви й Пхеньяна продовжує розширюватися.

За словами президента, участь у війні проти України дає Пхеньяну можливість отримувати бойовий досвід і вдосконалювати власну зброю. Зокрема це створює додаткові ризики не лише для України, а й для Японії, Республіки Корея, Філіппін та інших країн Азійсько-Тихоокеанського регіону. Раніше Зеленський також заявляв, що Росія планує залучити до війни 30–50 тисяч солдатів КНДР.

Технічні характеристики KN-23

KN-23, відома в Північній Кореї під офіційним позначенням Hwasong-11Ga, - твердопаливна тактична балістична ракета малої дальності, розроблена як конструктивний аналог російського оперативно-тактичного комплексу "Іскандер".

За оцінками фахівців, наведеними у матеріалі РБК-Україна, північнокорейська ракета є "близнюком" 9М723 ОТРК "Іскандер", хоча має і власні конструктивні відмінності - зокрема, газодинамічні керма на хвостовій частині KN-23 мають прямокутну форму зі зрізаними кутами, тоді як у 9М723 вони більш округлі.

Ключова технічна особливість ракети - квазібалістична траєкторія польоту. Як пояснювала РБК-Україна з посиланням на екскерівника ГУР Кирила Буданова, після запуску та досягнення висоти близько 50 кілометрів KN-23 переходить у квазібалістичну траєкторію, а її бойова частина може бути моноблочною, касетною або ядерною. Здатність маневрувати на низхідній ділянці польоту ускладнює перехоплення ракети класичними системами протиповітряної оборони.

Дальність ракети сягає приблизно 690 км з легшою бойовою частиною і до 450–500 км з важчим боєзарядом до 500 кг. У США заявляли і про дальність у 900 кілометрів. Пускові установки KN-23 - наземні.

Коли Росія вперше застосувала KN-23 проти України

Перші підозри щодо застосування Росією північнокорейської балістики з'явилися наприкінці 2023-го та на початку 2024 року. За даними РБК-Україна, під час обстрілу Харкова 2 січня 2024 року російські війська могли застосувати проти міста північнокорейську ракету KN-23.

Крім того, 4 січня 2024 року тодішній координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що РФ купила балістичні ракети у Північної Кореї. За його словами, окупанти тоді вже використали ракети для обстрілів України - 30 грудня 2023 року та 2 січня.

У лютому 2024 року тодішній генеральний прокурор Андрій Костін офіційно підтвердив використання Росією північнокорейської балістики й повідомив, що на той момент ворог застосував щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва, а вже у березні того ж року очільник Харківської обласної прокуратури заявив про близько 50 ракет типу Hwasong-11 (KN-23/24), випущених по Україні.