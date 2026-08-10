Росія отримала нову поставку балістики з КНДР, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, військова співпраця Росії та КНДР продовжує розширюватися. Пхеньян не лише постачає Москві зброю, а й отримує можливість удосконалювати власні військові розробки завдяки досвіду війни проти України.

"Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї. І кожен у світі має розуміти, що це означає", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що наслідки такої співпраці можуть стосуватися не лише України. За його словами, використання північнокорейських ракет і зброї у війні дає КНДР можливість отримувати практичний досвід та вдосконалювати свої військові можливості.

"Балістика з Північної Кореї, інша їхня зброя вдосконалюється завдяки колаборації з Росією", - зазначив Зеленський.

Він також попередив, що подальше застосування північнокорейського озброєння може створити додаткові ризики для інших країн Азійсько-Тихоокеанського регіону.

"Чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим відповідно буде і більше небезпеки потім для Японії, для Республіки Корея, для Філіппін, інших країн регіону", - наголосив президент.

У зв'язку з цим Зеленський закликав міжнародних партнерів посилювати координацію та підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної оборони. На його думку, спільна реакція держав може стримати подальше залучення КНДР до війни проти України.

"Ми говоримо також фактично про відбиття апетиту та інтересу Північної Кореї йти сюди на нашу землю, в наше небо зі своєю зброєю, щоб вчитись війні", - підсумував глава держави.