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"Москва готується до ескалації": Зеленський підтвердив нові удари балістикою КНДР

11:25 11.08.2026 Вт
2 хв
Цього разу північнокорейські ракети атакували Запоріжжя
aimg Юлія Капітонова
"Москва готується до ескалації": Зеленський підтвердив нові удари балістикою КНДР Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
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Росія почала дедалі активніше застосовувати північнокорейську балістику під час своїх атак на Україну.

Про це попередив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Глава держави підтвердив, що вночі 11 серпня російські загарбники скерували на Запоріжжя балістичні ракети КНДР.

Окрім того, ворог застосував "Циркони" та КАБи. Згідно з останніми даними, внаслідок масованої атаки загинули шестеро мирних мешканців міста. Ще 19 цивільних постраждали.

"Жорстока атака, прорахована так, щоб завдати максимальної шкоди саме цивільній інфраструктурі", - наголосив Зеленський.

За словами президента, останні рішення та дії Росії свідчать лише про те, що її не цікавить завершення війни.

"Кожен крок Росії - нарощення виробництва балістики, залучення північнокорейських засобів, підготовка мобілізації - все це показує, що Москва готується не до миру, а до ескалації. І реагувати світу потрібно зараз, не чекати", - попередив Зеленський.

На цьому тлі він закликав союзників посилити санкційний тиск саме на ті підприємства, які живлять російську воєнну машину.

Окрім того, глава держави вкотре попросив партнерів підтримати українську ППО, щоб зберегти якомога більше життів.

КНДР передала Росії нову поставку балістики

10 серпня Зеленський повідомив, що Північна Корея надала РФ нову партію власних балістичних ракет.

За словами президента, військова співпраця Москви та Пхеньяна продовжує стрімко посилюватися. Глава держави нагадав, що це проблема не лише для України, а й усього світу.

Ба більше, стало відомо, що Росія планує залучити до лав власної армії 50 тисяч солдатів Північної Кореї.

Як пояснив Зеленський, КНДР має власний інтерес у російсько-українській війні.

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