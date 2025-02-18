РФ удосконалила ракети KN-23 від КНДР, вони стали точнішими при влучанні, - Буданов

Північна Корея і Росія посилюють військову співпрацю в різних галузях, і особливо у технологіях. Росіяни змогли удосконалити північнокорейську ракету KN-23.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю The Chosun.

"Ця співпраця досягає найвищого рівня і становить серйозну загрозу для міжнародного співтовариства", - сказав Буданов.

Зокрема, він згадав про ракету KN-23, яку Північна Корея поставила до Росії.

"Спочатку її точність була дуже низькою, з похибкою від 500 до 1500 метрів. Але російські ракетні фахівці внесли технічні модифікації, вирішивши цю проблему. Тепер ракета значно точніша і становить набагато більшу загрозу", - розповів голова ГУР.

На його думку, такий технологічний прогрес може мати серйозні наслідки для безпеки Південної Кореї та Японії, які знаходяться в радіусі досяжності північнокорейських ракет.

"Північна Корея використовує цю війну для отримання бойового досвіду і модернізації своїх військових технологій. Це матиме довготривалі наслідки для ландшафту безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні", - розповів Буданов.

Що відомо про KN-23

Ззовні ракета схожа на російські балістичну ракету 9М723 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М" та південнокорейську Hyunmoo-2B. KN-23, після запуску та досягання висоти в близько 50 кілометрів, має квазібалістичну траєкторію.

Бойова частина ракети може бути унітарна, касетна, або ж ядерна.

Серед інших характеристик:

довжина 7,5 метрів;

діаметр 0,95 метра;

вага - 3,415 тонни;

дальність польоту - 690 кілометрів.

Нагадаємо, у лютому 2024 року колишній генпрокурор Андрій Костін підтвердив вищезгадану інформацію та розповів, що ворог на той момент застосував щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва. Вже в березні того ж року голова Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков заявив про близько 50 ракет типу Hwasong 11 (KN-23/24).

А осінню стало відомо, що Північна Корея, ймовірно, розгорнула свої війська разом з російськими в Україні. Північнокорейці можуть допомагати із запуском ракет KN-23.