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Чим Росія атакувала Харків і до чого тут Північна Корея: думка експерта

П'ятниця 05 січня 2024 19:10
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Чим Росія атакувала Харків і до чого тут Північна Корея: думка експерта Фото: Чим Росія атакувала Харків і до чого тут Північна Корея (відкриті джерела)
Автор: Данило Крамаренко, Сергій Пишкін
Експерт: Олександр Коваленко

Під час обстрілу Харкова, 2 січня, російські терористи могли застосувати проти міста північнокорейську ракету KN-23, яка є "близнюком" 9М723 ОТРК "Іскандер".

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в матеріалі РБК-Україна "Аналог "Іскандера"? Що за балістику могла отримати Росія від КНДР та в чому небезпека".

Як пояснив Коваленко, відмінність між KN-23 та "Іскандер" полягає в невеликих конструктивних особливостях.

"Наприклад, у північнокорейської ракети газодинамічні керма на хвостовій частині мають прямокутну форму зі зрізаними кутами. У той час як у 9М723 вони більш округлі. І це може вказувати на те, що Харків атакували ракетами не російського, а північнокорейського виробництва", - розповів експерт.

До чого тут Північна Корея

Масований обстріл 2 січня

2 січня росіяни завдали по Україні чергового масованого удару під час якого запустили 35 дронів-камікадзе, а також 99 ракет різних типів. Протиповітряна оборона знищила:

  • 72 ракети;
  • 35 БпЛА.

Згідно з повідомленням Харківської обласної прокуратури, на території Харкова внаслідок ударів поранення отримали 62 людини, зокрема дві людини - загинули.

Наразі прокуратура спільно з іншими відомствами встановлює країну виробництва ракет, якою терористи вдарили по місту. Як відзначав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, маркування з ракет було стерто.

"Однак те, що ми можемо побачити, країна-виробник - це не Російська Федерація, скажімо так", - додав голова ОВА.

Більш детально про наслідки удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Росія купила балістичні ракети у Північної Кореї

Вчора, 4 січня, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Російська Федерація купила балістичні ракети у Північної Кореї. За його словами, терористи вже використали ракети для обстрілів України - 30 грудня 2023 року та 2 січня.

Як писало The Washington Post, загалом Росія отримала від Північної Кореї кілька десятків таких ракет. Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат поки що не зміг підтвердити інформацію щодо поставок.

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