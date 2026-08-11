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Росія вдарила по території дитячої лікарні в Києві, утворилась велика вирва (фото)

11:03 11.08.2026 Вт
1 хв
Вибиті вікна та є інші руйнування
aimg Олена Чупровська
Росія вдарила по території дитячої лікарні в Києві, утворилась велика вирва (фото) Фото: наслідки обстрілу лікарні у Києві (t.me/mozofficial)
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Цієї ночі РФ вкотре завдала ударів по Україні - постраждала територія дитячої лікарні у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Що сталося біля дитячої лікарні в Києві

Одне з влучань цієї ночі зафіксували на території дитячої лікарні у Києві. Ракета утворила вирву, пошкодила будівлю гуртожитку, складські приміщення та газову трубу.

Попри руйнування, обійшлося без жертв. Діти та медичний персонал у момент атаки перебували в укритті, тому не постраждали.

Нагадаємо, рятувальники ДСНС оприлюднили фото з місця влучання ракети біля дитячої лікарні у Києві - на кадрах видно вирви та пошкоджене скління будівлі.

Пожежу на складі поруч рятувальники також ліквідували, площа займання сягала понад тисячу квадратних метрів.

Тим часом Повітряні сили розповіли про масштаб нічної атаки - РФ застосувала протикорабельні ракети "Циркон", балістику "Іскандер-М"/KN-23 та понад сотню дронів.

Основний напрямок удару - Київська область та Запоріжжя, а ППО знешкодила 98 ворожих безпілотників.

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