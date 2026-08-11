Росія вдарила по території дитячої лікарні в Києві, утворилась велика вирва (фото)

Цієї ночі РФ вкотре завдала ударів по Україні - постраждала територія дитячої лікарні у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України .

Що сталося біля дитячої лікарні в Києві

Одне з влучань цієї ночі зафіксували на території дитячої лікарні у Києві. Ракета утворила вирву, пошкодила будівлю гуртожитку, складські приміщення та газову трубу.

Попри руйнування, обійшлося без жертв. Діти та медичний персонал у момент атаки перебували в укритті, тому не постраждали.

Нагадаємо, рятувальники ДСНС оприлюднили фото з місця влучання ракети біля дитячої лікарні у Києві - на кадрах видно вирви та пошкоджене скління будівлі.