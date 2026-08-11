Корейская баллистика: чем КНДР вооружила Россию для террора против украинских городов

Россия усугубляет удары по Украине северокорейскими баллистическими ракетами. В августе 2026 года президент Владимир Зеленский предупредил, что наращивание поставок ракет из Пхеньяна свидетельствует о подготовке Москвы к дальнейшей эскалации войны.

РБК-Украина рассказывает о характеристиках северокорейской баллистической ракеты KN-23 и когда враг начал ее применять против Украины.

Главное Последние применения: президент Владимир Зеленский подтвердил, что в ночь на 11 августа 2026 года Россия нанесла удар по Запорожью баллистическими ракетами КНДР, ракетами "Циркон" и КАБами, а накануне сообщил о получении Россией новой партии северокорейской баллистики.

президент Владимир Зеленский подтвердил, что в ночь на 11 августа 2026 года Россия нанесла удар по Запорожью баллистическими ракетами КНДР, ракетами "Циркон" и КАБами, а накануне сообщил о получении Россией новой партии северокорейской баллистики. Характеристики: KN-23 (Hwasong-11Ga) – твердотопливная квазибалистическая ракета, похожая на российский "Искандер-М", с дальностью до 900 км.

KN-23 (Hwasong-11Ga) – твердотопливная квазибалистическая ракета, похожая на российский "Искандер-М", с дальностью до 900 км. История применения: впервые Россия применила ракеты этого типа против Украины в конце 2023 и начале 2024 года.

впервые Россия применила ракеты этого типа против Украины в конце 2023 и начале 2024 года. Эскалация: по словам Зеленского, наращивание производства баллистики и привлечение северокорейских средств свидетельствуют о подготовке Москвы не к миру, а к дальнейшей эскалации войны.

Россия бьет по Украине северокорейской баллистикой и готовится к эскалации

Ночью 11 августа 2026 года российские войска нанесли массированный удар по Запорожью, применив среди прочего баллистические ракеты северокорейского производства. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства подтвердил, что оккупанты направили на город баллистику КНДР, а также ракеты "Циркон" и КАБ. В результате атаки погибли шесть мирных жителей, еще 19 человек пострадали. По словам президента, это была "жестокая атака, просчитанная так, чтобы нанести максимальный ущерб именно гражданской инфраструктуре".

Зеленский подчеркнул, что атака на Запорожье – часть более широкой тенденции.

"Каждый шаг России – наращивание производства баллистики, привлечение северокорейских средств, подготовка мобилизации – все это показывает, что Москва готовится не к миру, а к эскалации. И реагировать миру нужно сейчас, не ждать", – предупредил президент.

Зеленский призвал союзников усилить санкционное давление на предприятия, питающие российскую военную машину, и в очередной раз попросил партнеров поддержать украинскую противовоздушную оборону.

О наращивании поставок северокорейского оружия президент сообщал и накануне. 10 августа Зеленский заявил, что Россия получила новую партию баллистических ракет от КНДР, а военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна продолжает расширяться.

По словам президента, участие в войне против Украины дает Пхеньяну возможность получать боевой опыт и усовершенствовать собственное оружие. В частности, это создает дополнительные риски не только для Украины, но и для Японии, Республики Корея, Филиппин и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ранее Зеленский также заявлял, что Россия планирует привлечь к войне 30-50 тысяч солдат КНДР.

Технические характеристики KN-23

KN-23, известная в Северной Корее под официальным обозначением Hwasong-11Ga, – твердотопливная тактическая баллистическая ракета малой дальности, разработанная как конструктивный аналог российского оперативно-тактического комплекса "Искандер".

По оценкам специалистов, приведенным в материале РБК-Украина, северокорейская ракета является "близнецом" 9М723 ОТРК "Искандер", хотя имеет и собственные конструктивные отличия - в частности, газодинамические рули на хвостовой части KN-23 имеют прямоугольную форму со срезанными углами7, в то время как у углах3 у них.

Ключевая техническая особенность ракеты – квазибаллистическая траектория полета. Как объясняла РБК-Украина со ссылкой на экс-руководителя ГУР Кирилла Буданова, после запуска и достижения высоты около 50 километров KN-23 переходит в квазибаллистическую траекторию, а ее боевая часть может быть моноблочной, кассетной или ядерной. Способность маневрировать на нисходящем участке полета затрудняет перехват ракеты классическими системами противовоздушной обороны.

Дальность ракеты достигает примерно 690 км с более легкой боевой частью и до 450–500 км с более тяжелым боезарядом до 500 кг . В США заявляли и о дальности в 900 километров. Пусковые установки KN-23 – наземные.

Когда Россия впервые применила KN-23 против Украины

Первые подозрения по применению Россией северокорейской баллистики появились в конце 2023 и начале 2024 года. По данным РБК-Украина , при обстреле Харькова 2 января 2024 года российские войска могли применить против города северокорейскую ракету KN-23.

Кроме того, 4 января 2024 тогдашний координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что РФ купила баллистические ракеты в Северной Корее. По его словам, оккупанты тогда уже использовали ракеты для обстрелов Украины - 30 декабря 2023 года и 2 января.

В феврале 2024 года тогдашний генеральный прокурор Андрей Костин официально подтвердил использование Россией северокорейской баллистики и сообщил, что на тот момент враг применил по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства, а уже в марте того же года глава Харьковской областной прокуратуры заявил о около 50 ракетах типа Hwasong-1.