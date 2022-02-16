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"Эта медаль для Украины", – Абраменко прокомментировал выигранную награду на Олимпийских играх

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Пекин, Среда 16 февраля 2022 16:02
"Эта медаль для Украины", – Абраменко прокомментировал выигранную награду на Олимпийских играх Фото: Александр Абраменко (Getty Images)
Автор: Андрей Вырва

Призер Олимпийских игр в Пекине-2022 из фристайла Александр Абраменко, завоевавший серебряную медаль в лыжной акробатике, отметил, что невероятно счастлив именно в День Единения Украины принести родной стране олимпийскую награду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НОК Украины.

"Очень счастлив. Особенно приятно добыть в борьбе для Украины, для соотечественников в День Единения олимпийскую медаль! Эта награда для нашей страны!", – заявил Абраменко.

"Соревнования в Пекине были очень тяжелыми. Очень холодно, ситуация с COVID-2019. Однако очень рад, что выполнил такой сложный скачок. Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца!", – добавил Александр.

Также он ответил на вопрос о "существующем" мифе о флагоносцах сборной. "Как вы знаете, существует много мифов относительно того, что это плохая примета. Однако смотрите сами – я завоевал медаль. Так что нести флаг родного государства – это большая честь и гордость! И теперь могу сказать, что фартовая", – сказал Александр Абраменко. .

Напомним, что украинец Абраменко завоевал "серебро" на зимней Олимпиаде-2022.

Также можно вспомнить кто такой Александр Абраменко и что о нем известно.

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