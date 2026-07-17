ua en ru
Пт, 17 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Корецький назвав дату, коли має бути прийняте рішення щодо нового траншу МВФ

12:16 17.07.2026 Пт
2 хв
Новий прем’єр провів свій перший міжнародний дзвінок з МВФ
aimg Олег Хомчук
Корецький назвав дату, коли має бути прийняте рішення щодо нового траншу МВФ Сергій Корецький обговорив із МВФ фінансування держбюджету на 2027 рік (фото: пресслужба Кабміну)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Рішення про виділення Україні наступного траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 690 млн доларів буде ухвалено вже найближчого понеділка. Точну дату розгляду першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) назвав новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у соцмережі X (Twitter).

За словами очільника уряду, він отримав підтвердження щодо дати під час його першої міжнародної телефонної розмови на посаді прем'єра, яку він провів із першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Катцом.

"Ми обговорили підготовку до засідання Виконавчої ради МВФ щодо першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України, яке, як підтвердили у Фонді, відбудеться 20 липня", – повідомив Сергій Корецький.

Він підкреслив, що позитивне рішення Виконавчої ради МВФ дозволить Україні оперативно отримати черговий транш фінансової допомоги обсягом 690 млн доларів США.

Читайте також: Фактор вулиці. Як Рада призначала Кабмін, але без міністра оборони

Окрім цього, сторони домовилися про координацію подальших кроків для забезпечення фінансування державного бюджету України на 2027 рік.

Нагадаємо, Верховна Рада затвердила Сергія Корецького на посаді прем'єр-міністра 16 липня. Його кандидатуру, внесену президентом, підтримали 289 народних депутатів.

Співпраця з МВФ залишається одним із ключових елементів фінансової стабільності України в умовах безпекових викликів. У червні 2026 року Україна та Фонд досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF загальним обсягом 8,1 мільярда доларів.

Читайте також: Військовий на чолі Міноборони: хто такий Євгеній Хмара, який буде в.о. міністра оборони
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МВФ Сергій Корецький
Новини
Операція "МоЛоЧКа": дрони уразили 12 російських суден РФ у Чорному морі
Операція "МоЛоЧКа": дрони уразили 12 російських суден РФ у Чорному морі
Аналітика
Як РЕБ може протидіяти масованим атакам: інтерв'ю CEO Kvertus
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Як РЕБ може протидіяти масованим атакам: інтерв'ю CEO Kvertus