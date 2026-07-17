Корецький назвав дату, коли має бути прийняте рішення щодо нового траншу МВФ

Рішення про виділення Україні наступного траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 690 млн доларів буде ухвалено вже найближчого понеділка. Точну дату розгляду першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) назвав новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у соцмережі X (Twitter).

За словами очільника уряду, він отримав підтвердження щодо дати під час його першої міжнародної телефонної розмови на посаді прем'єра, яку він провів із першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Катцом.

"Ми обговорили підготовку до засідання Виконавчої ради МВФ щодо першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України, яке, як підтвердили у Фонді, відбудеться 20 липня", – повідомив Сергій Корецький.

Він підкреслив, що позитивне рішення Виконавчої ради МВФ дозволить Україні оперативно отримати черговий транш фінансової допомоги обсягом 690 млн доларів США.

Окрім цього, сторони домовилися про координацію подальших кроків для забезпечення фінансування державного бюджету України на 2027 рік.