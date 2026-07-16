Фактор вулиці. Як Рада призначала Кабмін, але без міністра оборони

РБК-Україна розповідає про те, чому владі поки не вдалося провести заплановану заміну Михайла Федорова на Ігоря Клименка на посаді голови МО.

Ввечері середи, 15 липня, після засідання фракції СН за участю президента та кандидатів на посади в Кабміні здавалося, що всі кадрові інтриги успішно вирішилися.

Зокрема й головна – Михайло Федоров не стане міністром оборони в новому уряді, а його місце посяде Ігор Клименко, який очолював МВС.

Правда, деякі депутати зі "Слуги народу" в приватних розмовах з РБК-Україна все ж висловлювали сумніви щодо того, що потрібну кількість голосів за Клименка як голову Міноборони вдасться легко зібрати. Але розраховували, що за допомогою інших фракцій та груп 226 голосів "за" все ж знайдеться.

Що сказав Федоров

Один із факторів, який міг вплинути на ситуацію в сесійній залі – вулиця. Мітинги проти відставки Федорова хоч і не перевершили за масштабом минулорічні акції на підтримку НАБУ та САП, але все ж виявилися досить велелюдними, і не лише в Києві.

Крім того, на підтримку Федорова почали активно висловлюватися різні лідери думок, як формально пов'язані з Міноборони, так і сторонні. Гучний демарш у парламенті, також очевидно пов'язаний із цією ситуацією, вчинив голова гуманітарного комітету Микита Потураєв.

Та й сам Федоров на брифінгу, присвяченому підсумкам своєї роботи в Міноборони, був незвично, як для українських мірок, прямим і відвертим.

Зокрема, він визнав, що відразу після приходу в МО пропонував президенту змінити главкома Олександра Сирського, якого звинуватив у блокуванні прогресивних ініціатив команди Федорова.

"Не я створив "Скелю" і допустив те, що відбувається, не я запустив медійну кампанію. Це така культура, яку потрібно викорінити, бо так ми не переможемо ворога", – заявив Федоров.

При цьому він визнав роль Сирського як командира у проведенні низки успішних операцій ЗСУ. Главком у відповідь побажав Федорову "і надалі залишатися в команді України".

Однак Федоров також заявив, що не погодився обійняти посаду радника Зеленського – традиційну для різних звільнених чиновників. І анонсував ще одну розмову з президентом про подальший розвиток ситуації. Сам Зеленський паралельно заявив, що "Федоров залишається в моїй команді", однак його конкретну роль пообіцяв визначити пізніше.

Сам же Федоров, попри відверту критику на адресу Сирського під час брифінгу, про Зеленського відгукувався підкреслено шанобливо.

Чому Рада зайшла в глухий кут

Тим часом у парламенті продовжували реалізовувати обов'язкову програму дня: призначили Сергія Корецького прем'єр-міністром та затвердили пакет міністрів у його уряді (без голів Міноборони та МЗС, яких окремо вносить президент).

Фото: Кабмін Корецького (інфографіка РБК-Україна)

При цьому різні джерела РБК-Україна протягом дня все впевненіше говорили про те, що голосів за призначення Клименка міністром оборони все-таки немає.

Ситуацію додатково заплутали чутки про те, що й сам Клименко, бачачи ситуацію, яка склалася, відмовився переходити на роботу в Міноборони.

РБК-Україна чуло про це від кількох джерел, але остаточно підтвердити цю інформацію не вдалося. А Зеленський підкреслив, що в призначенні Клименка "бачить потенціал" і перелічив завдання, які стоятимуть перед новим міністром, серед інших – наведення ладу з мобілізацією.

У підсумку ситуація зайшла в глухий кут. Закінчивши з призначенням нового складу уряду, депутати де-факто вичерпали порядок денний, оскільки подань на "президентських" міністрів (оборони та закордонних справ) у Раді так і не з'явилося.

"Я оголошую перерву в засіданні. В єдності наша сила! Слава Україні" – з такими словами спікер Руслан Стефанчук закінчив пленарне засідання.

Фото: Кабмін Корецького (інфографіка РБК-Україна)

Сухий остаток затіяної в неділю кадрової комбінації – Україна отримала новий уряд, але залишилася без повноцінного міністра оборони: Федорова вже звільнили, а Клименка так і не призначили. Як правило, функції виконувача обов'язків у таких ситуаціях покладаються на першого заступника міністра – але щодо цього рішення ще не ухвалено.

Як заявив Зеленський, "крапку в цьому питанні" він ще не поставив. "Слуг народу" попередили, що пошуки нового кандидата на Міноборони триватимуть, і можливо, їм доведеться зібратися в Раді ще раз, о дев'ятій вечора. Якщо ні – парламент іде на канікули приблизно на місяць.