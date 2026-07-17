Корецкий назвал дату, когда должно быть принято решение о новом транше МВФ
Решение о выделении Украине следующего транша от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 690 млн долларов будет принято уже в ближайший понедельник. Точную дату рассмотрения первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) назвал премьер-министр Сергей Корецкий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети X (Twitter).
По словам главы правительства, он получил подтверждение о дате во время его первого международного телефонного разговора в должности премьера, который он провел с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэном Катцом.
"Мы обсудили подготовку к заседанию Исполнительного совета МВФ по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, которое, как подтвердили в Фонде, состоится 20 июля", – сообщил Сергей Корецкий.
Он подчеркнул, что положительное решение Исполнительного совета МВФ позволит Украине оперативно получить очередной транш финансовой помощи в размере 690 млн долларов США.
Кроме того, стороны договорились о координации дальнейших шагов для обеспечения финансирования государственного бюджета Украины на 2027 год.
Напомним, Верховная Рада утвердила Сергея Корецкого в должности премьер-министра 16 июля. Его кандидатуру, внесенную президентом, поддержали 289 народных депутатов.
Сотрудничество с МВФ остается одним из ключевых элементов финансовой стабильности Украины в условиях вызовов безопасности. В июне 2026 года Украина и Фонд достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру четырехлетней программы расширенного финансирования EFF общим объемом 8,1 миллиарда долларов.