На кордоні з Румунією обмежили рух на понад 30 днів: що важливо знати водіям і пішоходам

Де саме на кордоні й чому рух обмежено

У митній службі розповіли (посилаючись на інформацію від МЗС Румунії), що обмеження дорожнього руху на кордоні з Україною продовжується у зв'язку з продовженням робіт на мосту через річку Тиса.

Йдеться про ділянку "Солотвино" (у Тячівському районі Закарпатської області) - "Сігету Мармацієй".

Уточнюється, що міст, на якому ведуться роботи, "знаходиться між зазначеними пунктами пропуску".

Яким є графік обмежень і для кого

Згідно з інформацією румунської сторони, для проведення ремонтних робіт інфраструктури мосту впродовж вказаного періоду часу буде закритий автомобільний рух:

з 09:00 (зранку);

до 15:30 (вдень).

Наголошується при цьому, що пішохідний доступ у цей період "здійснюватиметься у звичайному режимі".

"Просимо зацікавлених осіб взяти до уваги дану інформацію та при потребі перетину кордону скористатися іншими пунктами пропуску", - порадили українцям.

