На границе с Румынией ограничили движение более чем на 30 дней: что важно знать водителям и пешеходам

Румыния продлила ограничение дорожного движения на одном из пунктов пропуска на границе с Украиной - с сегодняшнего дня (27 октября) и сроком на 33 дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины в Facebook.
В таможенной службе рассказали (ссылаясь на информацию от МИД Румынии), что ограничение дорожного движения на границе с Украиной продолжается в связи с продолжением работ на мосту через реку Тиса.
Речь идет об участке "Солотвино" (в Тячевском районе Закарпатской области) - "Сигету Мармацией".
Уточняется, что мост, на котором ведутся работы, "находится между указанными пунктами пропуска".
Согласно информации румынской стороны, для проведения ремонтных работ инфраструктуры моста в течение указанного периода времени будет закрыто автомобильное движение:
Подчеркивается при этом, что пешеходный доступ в этот период "будет осуществляться в обычном режиме".
"Просим заинтересованных лиц принять во внимание данную информацию и при необходимости пересечения границы воспользоваться другими пунктами пропуска", - посоветовали украинцам.
