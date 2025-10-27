RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

На границе с Румынией ограничили движение более чем на 30 дней: что важно знать водителям и пешеходам

Румыния продолжила ремонт моста через Тису (фото иллюстративное: zakarpattya.net.ua)
Автор: Ирина Костенко

Румыния продлила ограничение дорожного движения на одном из пунктов пропуска на границе с Украиной - с сегодняшнего дня (27 октября) и сроком на 33 дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины в Facebook.

Где именно на границе и почему движение ограничено

В таможенной службе рассказали (ссылаясь на информацию от МИД Румынии), что ограничение дорожного движения на границе с Украиной продолжается в связи с продолжением работ на мосту через реку Тиса.

Речь идет об участке "Солотвино" (в Тячевском районе Закарпатской области) - "Сигету Мармацией".

Уточняется, что мост, на котором ведутся работы, "находится между указанными пунктами пропуска".

Месторасположение пункта пропуска (карта: google.com/maps)

Каков график ограничений и для кого

Согласно информации румынской стороны, для проведения ремонтных работ инфраструктуры моста в течение указанного периода времени будет закрыто автомобильное движение:

  • с 09:00 (утром);
  • до 15:30 (днем).

Подчеркивается при этом, что пешеходный доступ в этот период "будет осуществляться в обычном режиме".

"Просим заинтересованных лиц принять во внимание данную информацию и при необходимости пересечения границы воспользоваться другими пунктами пропуска", - посоветовали украинцам.

Публикация таможенной службы (скриншот: facebook.com/UkraineCustoms)

Напомним, ранее Государственная пограничная служба Украины предупредила граждан о работах по ремонту дорожного покрытия перед пунктом пропуска "Рава-Русская" во Львовской области (который ведет в Польшу).

Из-за этого возможно замедление оформления транспортных средств, поэтому путешественникам посоветовали учитывать этот факт при планировании поездки и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска.

Сообщалось также, что Украина и Румыния построят мост через Тису.

Кроме того, представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал о новых правилах въезда граждан в ЕС - что изменится для украинцев при пересечении границы и увеличит ли биометрический контроль очереди.

Читайте также, зачем проверяют вещи на границе и что ищут собаки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная таможенная службаРумынияТисаОграничение движенияАвтомобильное движениеГраница с УкраинойВыезд за границуПограничникиМост