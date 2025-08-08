Україна та Румунія побудують міст через Тису

Україна та Румунія погодилися посилити співпрацю в реалізації спільних інфраструктурних проєктів, зокрема щодо зведення мосту через річку Тису.

Як повідомляє РБК-Україна , про це йшлося під час зустрічі прем’єр-міністра України Юлії Свириденко з міністра закордонних справ Румунії Оаною-Сільвією Цою

Під час зустрічі мова йшла про євроінтеграцію, поглиблення оборонного співробітництва, участь румунського бізнесу у відбудові української економіки, а також реалізація спільних інфраструктурних проектів.

"Україна та Румунія мають спільне бачення майбутнього нашого регіону в Європейському Союзі. Ми цінуємо підтримку Румунії на цьому шляху та налаштовані ще тісніше координувати зусилля у процесі набуття членства", - зазначила Свириденко.

Вони також обговорили можливості розширення оборонної співпраці, зокрема спільне виробництво. Одним із варіантів такої взаємодії може стати модель, подібна до данської - вона передбачає пряме фінансування виробництва військової продукції безпосередньо в Україні.

"Окрему увагу приділено питанню залучення румунських компаній до процесу відбудови України. Юлія Свириденко запросила спеціального посланця з питань реконструкції приїхати до Києва разом із бізнес-делегацією для напрацювання конкретних проектів", - йдеться у повідомленні.