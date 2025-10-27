На границе с Румынией ограничили движение более чем на 30 дней: что важно знать водителям и пешеходам

Румыния продлила ограничение дорожного движения на одном из пунктов пропуска на границе с Украиной - с сегодняшнего дня (27 октября) и сроком на 33 дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины в Facebook.

Где именно на границе и почему движение ограничено

В таможенной службе рассказали (ссылаясь на информацию от МИД Румынии), что ограничение дорожного движения на границе с Украиной продолжается в связи с продолжением работ на мосту через реку Тиса.

Речь идет об участке "Солотвино" (в Тячевском районе Закарпатской области) - "Сигету Мармацией".

Уточняется, что мост, на котором ведутся работы, "находится между указанными пунктами пропуска".

Месторасположение пункта пропуска (карта: google.com/maps)

Каков график ограничений и для кого

Согласно информации румынской стороны, для проведения ремонтных работ инфраструктуры моста в течение указанного периода времени будет закрыто автомобильное движение:

с 09:00 (утром);

до 15:30 (днем).

Подчеркивается при этом, что пешеходный доступ в этот период "будет осуществляться в обычном режиме".

"Просим заинтересованных лиц принять во внимание данную информацию и при необходимости пересечения границы воспользоваться другими пунктами пропуска", - посоветовали украинцам.

Публикация таможенной службы (скриншот: facebook.com/UkraineCustoms)