Чи вірять в замах на Трампа у Вашингтоні американці: соцопитування

Майже третина американських виборців переконана, що нещодавня спроба вбивства Дональда Трампа під час вечері у Вашингтоні була лише виставою. Попри наявність підозрюваного та офіційні звинувачення, суспільство сумнівається у замаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати національного опитування Fox News .

Тридцять відсотків опитаних заявляють, що стрілянина була сфабрикована. Серед них 13% виборців абсолютно впевнені у постановці.

Лише 52% респондентів вважають напад реальним. Кожен п'ятий американець взагалі не зміг визначитися з відповіддю. Це 18% людей, які вагаються між фактами та теоріями змови. Напад стався 25 квітня, і він став уже третім замахом на життя політика.

Цікаво, що майже половина демократів, а саме 49%, вважають стрілянину інсценованою. Таку ж думку поділяють 48% прихильників Камали Гарріс.

А ось близько 79% прихильників Республіканської партії впевнені у реальності замаху. Серед активних прихильників руху MAGA цей показник сягає рекордних 87%. Лише 10% однопартійців Трампа вірять у теорію про фальсифікацію.

Незалежні виборці розділилися майже порівну. 41% вважає подію справжньою, а 34% - постановкою. Чверть із них досі перебуває у нерішучості.

Молодь та жінку сумніваються у замаху

Виборці молодше 35 років не вірять офіційним версіям удвічі частіше за пенсіонерів. Серед молоді 38% вважають напад підробкою. Старше покоління (65+) у 65% випадків довіряє фактам.

Скептицизм має гендерне обличчя. Жінки частіше за чоловіків називають подію постановкою - 35% проти 25%.

Республіканець Дарон Шоу та демократ Кріс Андерсон, які проводили дослідження, називають ситуацію тривожною. Заперечення очевидних фактів підриває політичний процес.

"Коли партійна поляризація та політичний цинізм заважають нам дійти згоди щодо спільного та очевидного набору фактів, це підриває нашу здатність діагностувати проблеми та розробляти політичні рішення", - каже Дарон Шоу.