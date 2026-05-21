ua en ru
Чт, 21 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Чи вірять в замах на Трампа у Вашингтоні американці: соцопитування

08:14 21.05.2026 Чт
2 хв
Кожен третій вважає, що замах під час вечері у Вашингтоні був театральною виставою
aimg Пилип Бойко
Чи вірять в замах на Трампа у Вашингтоні американці: соцопитування Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Майже третина американських виборців переконана, що нещодавня спроба вбивства Дональда Трампа під час вечері у Вашингтоні була лише виставою. Попри наявність підозрюваного та офіційні звинувачення, суспільство сумнівається у замаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати національного опитування Fox News.

Читайте також: Трамп заснував фонд для "жертв системи", але гроші можуть отримати його прибічники

Тридцять відсотків опитаних заявляють, що стрілянина була сфабрикована. Серед них 13% виборців абсолютно впевнені у постановці.

Лише 52% респондентів вважають напад реальним. Кожен п'ятий американець взагалі не зміг визначитися з відповіддю. Це 18% людей, які вагаються між фактами та теоріями змови. Напад стався 25 квітня, і він став уже третім замахом на життя політика.

Цікаво, що майже половина демократів, а саме 49%, вважають стрілянину інсценованою. Таку ж думку поділяють 48% прихильників Камали Гарріс.

А ось близько 79% прихильників Республіканської партії впевнені у реальності замаху. Серед активних прихильників руху MAGA цей показник сягає рекордних 87%. Лише 10% однопартійців Трампа вірять у теорію про фальсифікацію.

Незалежні виборці розділилися майже порівну. 41% вважає подію справжньою, а 34% - постановкою. Чверть із них досі перебуває у нерішучості.

Молодь та жінку сумніваються у замаху

Виборці молодше 35 років не вірять офіційним версіям удвічі частіше за пенсіонерів. Серед молоді 38% вважають напад підробкою. Старше покоління (65+) у 65% випадків довіряє фактам.

Скептицизм має гендерне обличчя. Жінки частіше за чоловіків називають подію постановкою - 35% проти 25%.

Республіканець Дарон Шоу та демократ Кріс Андерсон, які проводили дослідження, називають ситуацію тривожною. Заперечення очевидних фактів підриває політичний процес.

"Коли партійна поляризація та політичний цинізм заважають нам дійти згоди щодо спільного та очевидного набору фактів, це підриває нашу здатність діагностувати проблеми та розробляти політичні рішення", - каже Дарон Шоу.

Що відомо про замахи на Трампа

Це вже не перша загроза безпеці Трампа. У лютому 2026 року американський суд засудив до довічного ув'язнення Раяна Рута, який у вересні 2024 року намагався застрелити президента на полі для гольфу у Флориді.

Але першим замахом слід вважати стрілянину в Пенсильванії. Тоді куля поранила Трампа у вухо.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Трамп готовий почекати Іран ще кілька днів, щоб отримати "правильну відповідь"
Трамп готовий почекати Іран ще кілька днів, щоб отримати "правильну відповідь"
Аналітика
Мігранти чи повернення своїх: як Україна планує закрити дефіцит у 4,5 мільйона працівників
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Мігранти чи повернення своїх: як Україна планує закрити дефіцит у 4,5 мільйона працівників