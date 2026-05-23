Корчил рожи и наговорил дичи: Трамп встретился со студентами (видео)

Президент США Дональд Трамп во время сегодняшнего выступления перед студентами Роклендского колледжа штата Нью-Йорк упомянул трансгендеров, критиковал демократов и хвастался, что очень умный и умеет считать. Также он признал, что не против быть диктатором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию Белого дома .

Сначала Трамп прошелся по демократам, которые мешали ему принимать законы о льготном налогообложении, выступали против построения стены с Мексикой от нелегалов и продвигали трансгендеров. Чтобы получить благосклонность молодой аудитории, Трамп решил показать, как трансгендеры поднимают вес во время спортивных соревнований.

Однако в студенческой ячейке нашлись и оппозиционеры, которые устроили свой пикет во время выступления Трампа. Лидеру свободного мира это не помешало и он просто послал их "вернуться домой, к мамочке", за что получил возгласы одобрения от сторонников.

Одним из самых ярких заявлений стало высказывание Трампа о намеках о его склонности к диктатуре. Президент США откровенно заявил, что такие обвинения его вообще не беспокоят, ведь "лучше быть гениальным диктатором, чем тупым".

Кроме того, Трамп объявил себя "самым умным человеком, которого вы когда-либо увидите", и хвастался, что смог решить самостоятельно довольно сложное уравнение по математике.

Конечно, лидер свободного мира не забыл о Венесуэле и Иране. По словам главы Белого дома, благодаря Венесуэле Штаты получили столько нефти, что "в 25 раз окупили войну".

Ну о классическом заявлении о победе над Ираном и то, что Тегеран не будет иметь ядерного оружия, Трамп тоже не забыл.