Корчил рожи и наговорил дичи: Трамп встретился со студентами (видео)
Президент США Дональд Трамп во время сегодняшнего выступления перед студентами Роклендского колледжа штата Нью-Йорк упомянул трансгендеров, критиковал демократов и хвастался, что очень умный и умеет считать. Также он признал, что не против быть диктатором.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию Белого дома.
Сначала Трамп прошелся по демократам, которые мешали ему принимать законы о льготном налогообложении, выступали против построения стены с Мексикой от нелегалов и продвигали трансгендеров. Чтобы получить благосклонность молодой аудитории, Трамп решил показать, как трансгендеры поднимают вес во время спортивных соревнований.
Однако в студенческой ячейке нашлись и оппозиционеры, которые устроили свой пикет во время выступления Трампа. Лидеру свободного мира это не помешало и он просто послал их "вернуться домой, к мамочке", за что получил возгласы одобрения от сторонников.
Одним из самых ярких заявлений стало высказывание Трампа о намеках о его склонности к диктатуре. Президент США откровенно заявил, что такие обвинения его вообще не беспокоят, ведь "лучше быть гениальным диктатором, чем тупым".
Кроме того, Трамп объявил себя "самым умным человеком, которого вы когда-либо увидите", и хвастался, что смог решить самостоятельно довольно сложное уравнение по математике.
Конечно, лидер свободного мира не забыл о Венесуэле и Иране. По словам главы Белого дома, благодаря Венесуэле Штаты получили столько нефти, что "в 25 раз окупили войну".
Ну о классическом заявлении о победе над Ираном и то, что Тегеран не будет иметь ядерного оружия, Трамп тоже не забыл.
Какие еще странные заявления делал Трамп
В копилке речей Трампа много жемчужин, но из последних следует отметить возможность Трампа податься на кандидатуру премьера Израиля. Лидер США заявил, что он настолько популярен в Израиле, что может стать там премьером.
А еще президент США пообещал, что теперь Белый дом будет защищать настоящая "империя дронов". Трамп сообщил, что разместит на крыше Белого дома "столько дронов, сколько вы еще не видели".
Между тем рейтинг Трампа упал до минимума из-за недовольства республиканцев. Согласно опросу, деятельность Дональда Трампа на посту президента одобряют 35% респондентов.
Кроме того, поведение Трампа теперь под сомнением у американцев и, например, в покушение на него во время ужина в Вашингтоне не верит уже треть опрошенных граждан. Они считают это покушение инсценировкой для пиара.