"Контракт 18-24" масштабували: що змінилось, і які підрозділи додали

Програма "Контракт 18-24", яка дозволяє молодим українцям від 18 до 24 років обирати службу у Силах оборони, отримала масштабне розширення.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса в Telegram.
За його словами, раніше учасники могли вступати лише до окремих бригад, але тепер програма охоплює всі бойові підрозділи.
"На початку можна було обрати лише кілька бригад, згодом експеримент розширили, а тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України", - пише Паліса.
Це означає, що кожен, хто бажає стати на захист України у цьому віці, може обрати будь-яку бригаду за власним бажанням. Відповідно, всі підрозділи отримають можливість залучати вмотивовану молодь.
Нагадаємо, ініціативу "Контракт 18-24" було запущено ще в лютому цього року. Спочатку молоді українці могли обрати лише такі спеціальності: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник.
Однак згодом програму почали розширювати. Вже у липні стало відомо, що тепер "Контракт 18-24" можуть підписати й ті молоді люди, які хочуть стати операторами дронів.
Варто нагадати, що у вересні ми писали про те, що "Контракт 18-24" для добровольців найближчим часом хочуть розширити й на інші вікові категорії, а також для вже мобілізованих військових. Це дозволить чітко визначати терміни служби, умови та пільги для ширшого кола українців.
