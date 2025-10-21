"Контракт 18-24" масштабували: що змінилось, і які підрозділи додали

За його словами, раніше учасники могли вступати лише до окремих бригад, але тепер програма охоплює всі бойові підрозділи.

"На початку можна було обрати лише кілька бригад, згодом експеримент розширили, а тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України", - пише Паліса.

Це означає, що кожен, хто бажає стати на захист України у цьому віці, може обрати будь-яку бригаду за власним бажанням. Відповідно, всі підрозділи отримають можливість залучати вмотивовану молодь.

"Контракт 18-24"

Нагадаємо, ініціативу "Контракт 18-24" було запущено ще в лютому цього року. Спочатку молоді українці могли обрати лише такі спеціальності: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник.

Однак згодом програму почали розширювати. Вже у липні стало відомо, що тепер "Контракт 18-24" можуть підписати й ті молоді люди, які хочуть стати операторами дронів.

Детально про те, як стати оператором БПС - читайте у матеріалі РБК-Україна. Також ми пояснювали умови служби українців в межах проекту "Контракт 18-24" та які види контрактів із ЗСУ існують в цілому.