"Контракт 18-24". Як подати заяву, пройти ВЛК та що відомо про умови служби
Проект "Контракт 18-24" Міністерство оборони України офіційно розпочало в лютому 2025 року. Йдеться про добровільну ініціативу для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.
Зміст
- Що потрібно для укладання "Контракту 18-24"
- Хто і в який термін ухвалює рішення
- Чи є особливості у проходженні ВЛК
- Якими є обов'язкова умова контракту та спеціальності
- Що відбувається з рекрутом після підписання контракту
- Скільки триває посилена підготовка та адаптація
- Коли військовослужбовця залучають до бойових завдань
Що потрібно для укладання "Контракту 18-24"
Заяви про бажання вступити на військову службу за однорічним контрактом у межах ініціативи "Контракт 18-24" подаються у паперовій або електронній формі:
- до центрів рекрутингу;
- до рекрутингових підрозділів військових частин.
В електронному вигляді заяву можна подавати також:
- через кабінет призовника у застосунку "Резерв+";
- через відповідну платформу "Контракт 18-24".
При цьому в заяві повинна бути така інформація:
- персональні дані (ПІБ, дата народження тощо);
- обрана військова частина;
- обрана штатна посада;
- інформація щодо обраного місця проходження медичного огляду;
- контактні дані (номер мобільного телефону та адреса електронної пошти).
Хто і в який термін ухвалює рішення
У Міноборони розповіли, що після подачі заяви з кандидатом зв'язується представник рекрутингового центру або рекрутингового підрозділу військової частини.
"Вони уточнюють його наміри щодо укладення контракту шляхом проведення співбесіди", - уточнили в міністерстві.
Зазначається, що рішення щодо прийняття кандидата на військову службу за контрактом ухвалюється впродовж трьох робочих днів.
"У разі відмови командир надсилає кандидату відповідне повідомлення із зазначенням причини", - пояснили українцям.
У разі схвалення позитивного рішення, командир військової частини:
- доводить кандидатові перелік документів, які необхідно мати для оформлення особової справи;
- організовує проведення професійно-психологічного відбору;
- направляє на проходження медогляду - військово-лікарської комісії (ВЛК).
Чи є особливості у проходженні ВЛК
Згідно з інформацією Міністерства оборони, кандидатам на підписання такого виду контракту надається позачергове право проходження медогляду:
- в діючих при районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (РТЦК і СП) військово-лікарських комісіях;
- у медичних закладах, що працюють за програмою державних гарантій.
"При цьому кандидат може самостійно обирати місце й дату проведення медогляду", - наголосили в МОУ.
Зазначається також, що всі необхідні довідки в комунальних та державних медзакладах видаються безоплатно.
Якими є обов'язкова умова контракту та спеціальності
Наступний крок після визначення придатності кандидата до військової служби - командир військової частини укладає з ним однорічний контракт.
"Обов'язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком, що за сукупністю становить не менше 6 місяців протягом дії контракту", - повідомили у Міноборони України.
Уточнюється, що цей вид контракту передбачає прийняття на військову службу за такими військово-обліковими спеціальностями (ВОС) та штатними посадами:
- ВОС 100 - стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар;
- ВОС 102, ВОС 103 - помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник;
- ВОС 106 - розвідник, старший розвідник.
Що відбувається з рекрутом після підписання контракту
Після підписання контракту командир відповідним наказом призначає кандидата на обрану/запропоновану вакантну посаду та видає наказ про зарахування його до списків військової частини з постановкою на всі види забезпечення.
Крім того, командир військової частини впродовж трьох робочих днів має проінформувати про прийняття кандидата на військову службу:
- керівника ТЦК та СП, в якому громадянин перебуває на військовому обліку;
- роботодавця цієї людини.
"Після укладення контракту та вступу до виконання обов'язків за посадою військовослужбовцю протягом 5 робочих днів виплачується перша частина грошової винагороди, передбачена для даного виду контрактів, у розмірі 200 000 гривень. Винагороду виплачує військова частина", - розповіли українцям.
Етапи "Контракту 18-24" (інфографіка: mod.gov.ua)
Скільки триває посилена підготовка та адаптація
Після підписання контракту рекрут направляється на проходження посиленої підготовки, яка складається:
- з базової загальновійськової підготовки тривалістю 45 діб;
- з фахової підготовки - 14 діб;
- з курсу адаптації у військовій частині - 14 діб.
"Категорично забороняється направлення зазначеної категорії військовослужбовців до зони проведення воєнних (бойових) дій без повного проходження посиленої підготовки", - наголосили в Міністерстві оборони.
Коли військовослужбовця залучають до бойових завдань
Після проходження підготовки та адаптації військовослужбовець починає службу в обраній частині.
Саме з цього моменту він залучається до виконання бойових (спеціальних) завдань, про що оголошується окремим наказом командира військової частини.
На підставі цього наказу військовослужбовцю виплачується друга частина грошової винагороди у розмірі 300 000 гривень.
Під час служби військовослужбовець отримує також:
- щомісячне грошове забезпечення за посадою;
- додаткові виплати, передбачені за безпосередню участь у бойових діях.
Після закінчення строку дії однорічного контракту та видання наказу про виключення зі списків особового складу, військовослужбовець (за умови виконання усіх зобов'язань по контракту) отримує останню частину грошової винагороди у розмірі 500 000 гривень.
Крім того, з цього моменту у нього з'являється право:
- на оформлення пільгової іпотеки з "нульовою" ставкою;
- вільного виїзду за кордон.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про види контрактів та умови служби в ЗСУ - які строки та соціальні гарантії "світять" військовим в Україні.
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