Види контрактів та умови служби в ЗСУ: які строки та соціальні гарантії

Міноборони України оприлюднило умови військової служби за контрактом. Служба передбачає професійний розвиток, соціальні гарантії та фінансову підтримку, зокрема виплати до 30 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Строки військової служби за контрактом Для рядового складу: 3 роки - для солдатів та старших солдатів. Для сержантського і старшинського складу: 3-5 років - для молодших сержантів та старшин.

- для молодших сержантів та старшин. 5 років - для військовослужбовців, які закінчили військові навчальні заклади. Для офіцерського складу: 5 років - загальний строк.

- загальний строк. 10 років - для офіцерів, які закінчили військові виші за льотними спеціальностями авіації. Особливі умови: На час воєнного стану - строк служби встановлюється до оголошення демобілізації. Кожен громадянин, який підписує контракт, має право обирати військовий підрозділ та посаду за своєю спеціальністю. Грошове забезпечення Одноразова виплата: 24 224 гривень - для рядового складу.

- для рядового складу. 27 252 гривень - для сержантського та старшинського складу.

- для сержантського та старшинського складу. 30 280 гривень - для офіцерського складу. Додаткові виплати: Підйомна допомога у разі переїзду чи передислокації.

Компенсація за оренду житла або надання службового житла. Соціальні гарантії: Житлове забезпечення : можливість отримання службового житла.

: можливість отримання службового житла. Медичне забезпечення: безкоштовна медична допомога та реабілітація. Служба за контрактом передбачає можливість професійного розвитку, підвищення кваліфікації та кар'єрного зростання. Особливості для воєнного стану Контракт військовослужбовців, які продовжують службу під час воєнного стану, діє до офіційного оголошення демобілізації. Рішення про звільнення приймається після відповідного указу президента України.