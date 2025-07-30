"Контракт 18-24" розширили не тільки на операторів БПЛА, - Паліса

Молоді українці зможуть служити за "Контрактом 18-24" не тільки операторами повітряних, а й наземних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента України Павла Палісу у Facebook .

Він зазначив, що після запуску "Контракту 18-24" військові командири неодноразово просили розширити її на дронових фахівців. І сьогодні влада переходить до реалізації такого рішення.

"Ключовим є те, що нові умови охоплюють не тільки операторів повітряних платформ, а й фахівців наземних роботизованих комплексів. Пріоритет - мотивована молодь, яка керуватиме цією технікою", - розповів Паліса.

Контракт передбачає 24 місяці служби, з яких щонайменше 12 - участь у бойових діях. Саме такі терміни визначили для якісної підготовки та інтеграції в бригаду.

Винагороду в розмірі 1 млн гривень виплачуватимуть у три транші.

Для тих, хто відслужив за таким контрактом, також передбачені:

відстрочка на 12 місяців;

іпотека під 0%;

можливість виїзду за кордон після служби.

При цьому підготовка триватиме до чотирьох місяців: до 45 діб базового курсу, до 60 діб фахової підготовки (з урахуванням чинних сертифікатів) і 14 діб адаптаційного курсу.

Паліса звернув увагу, що перелік посад і підрозділів, які підпадатимуть під новий контракт, оголосять окремо.