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"Контракт 18-24" розширили не тільки на операторів БПЛА, - Паліса

Середа 30 липня 2025 19:15
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"Контракт 18-24" розширили не тільки на операторів БПЛА, - Паліса Ілюстративне фото: в Україні розширили програму "Контракт 18-24" на операторів дронів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Молоді українці зможуть служити за "Контрактом 18-24" не тільки операторами повітряних, а й наземних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента України Павла Палісу у Facebook.

Він зазначив, що після запуску "Контракту 18-24" військові командири неодноразово просили розширити її на дронових фахівців. І сьогодні влада переходить до реалізації такого рішення.

"Ключовим є те, що нові умови охоплюють не тільки операторів повітряних платформ, а й фахівців наземних роботизованих комплексів. Пріоритет - мотивована молодь, яка керуватиме цією технікою", - розповів Паліса.

Контракт передбачає 24 місяці служби, з яких щонайменше 12 - участь у бойових діях. Саме такі терміни визначили для якісної підготовки та інтеграції в бригаду.

Винагороду в розмірі 1 млн гривень виплачуватимуть у три транші.

Для тих, хто відслужив за таким контрактом, також передбачені:

  • відстрочка на 12 місяців;
  • іпотека під 0%;
  • можливість виїзду за кордон після служби.

При цьому підготовка триватиме до чотирьох місяців: до 45 діб базового курсу, до 60 діб фахової підготовки (з урахуванням чинних сертифікатів) і 14 діб адаптаційного курсу.

Паліса звернув увагу, що перелік посад і підрозділів, які підпадатимуть під новий контракт, оголосять окремо.

"Контракт 18-24"

Нагадаємо, ініціативу "Контракт 18-24" запустили ще в лютому цього року.

Перший час молоді українці могли обрати лише такі спеціальності: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник.

Сьогодні, 30 липня, стало відомо, що тепер "Контракт 18-24" можуть підписати й ті молоді люди, які хочуть стати операторами дронів.

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