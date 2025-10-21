RU

"Контракт 18-24" масштабировали: что изменилось, и какие подразделения добавили

Иллюстративное фото: "контракт 18-24" распространили на все боевые подразделения Сил обороны (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Программа "Контракт 18-24", которая позволяет молодым украинцам от 18 до 24 лет выбирать службу в Силах обороны, получила масштабное расширение.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса в Telegram.

По его словам, ранее участники могли вступать только в отдельные бригады, но теперь программа охватывает все боевые подразделения.

"В начале можно было выбрать только несколько бригад, впоследствии эксперимент расширили, а теперь есть решение включить в программу все боевые подразделения Сил обороны Украины2, - пишет Палиса.

Это означает, что каждый, кто желает стать на защиту Украины в этом возрасте, может выбрать любую бригаду по собственному желанию. Соответственно, все подразделения получат возможность привлекать мотивированную молодежь.

"Контракт 18-24"

Напомним, инициатива "Контракт 18-24" была запущена еще в феврале этого года. Сначала молодые украинцы могли выбрать только такие специальности: стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик, старший разведчик.

Однако впоследствии программу начали расширять. Уже в июле стало известно, что теперь "Контракт 18-24" могут подписать и те молодые люди, которые хотят стать операторами дронов.

Подробно о том, как стать оператором БПС - читайте в материале РБК-Украина. Также мы объясняли условия службы украинцев в рамках проекта "Контракт 18-24" и какие виды контрактов с ВСУ существуют в целом.

 

Стоит напомнить, что в сентябре мы писали о том, что "Контракт 18-24" для добровольцев в ближайшее время хотят расширить и на другие возрастные категории, а также для уже мобилизованных военных. Это позволит четко определять сроки службы, условия и льготы для более широкого круга украинцев.

Читайте также о видах контрактов и условиях службы в ВСУ - какие сроки и социальные гарантии "светят" военным в Украине.

Вооруженные силы УкраиныМобилизация в Украине