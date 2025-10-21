ua en ru
Вт, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Контракт 18-24" масштабували: що змінилось, і які підрозділи додали

Україна, Вівторок 21 жовтня 2025 17:42
UA EN RU
"Контракт 18-24" масштабували: що змінилось, і які підрозділи додали Ілюстративне фото: "контракт 18-24" поширили на всі бойові підрозділи Сил оборони (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Програма "Контракт 18-24", яка дозволяє молодим українцям від 18 до 24 років обирати службу у Силах оборони, отримала масштабне розширення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса в Telegram.

За його словами, раніше учасники могли вступати лише до окремих бригад, але тепер програма охоплює всі бойові підрозділи.

"На початку можна було обрати лише кілька бригад, згодом експеримент розширили, а тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України", - пише Паліса.

Це означає, що кожен, хто бажає стати на захист України у цьому віці, може обрати будь-яку бригаду за власним бажанням. Відповідно, всі підрозділи отримають можливість залучати вмотивовану молодь.

"Контракт 18-24"

Нагадаємо, ініціативу "Контракт 18-24" було запущено ще в лютому цього року. Спочатку молоді українці могли обрати лише такі спеціальності: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник.

Однак згодом програму почали розширювати. Вже у липні стало відомо, що тепер "Контракт 18-24" можуть підписати й ті молоді люди, які хочуть стати операторами дронів.

Детально про те, як стати оператором БПС - читайте у матеріалі РБК-Україна. Також ми пояснювали умови служби українців в межах проекту "Контракт 18-24" та які види контрактів із ЗСУ існують в цілому.

Варто нагадати, що у вересні ми писали про те, що "Контракт 18-24" для добровольців найближчим часом хочуть розширити й на інші вікові категорії, а також для вже мобілізованих військових. Це дозволить чітко визначати терміни служби, умови та пільги для ширшого кола українців.

Читайте також про види контрактів та умови служби в ЗСУ - які строки та соціальні гарантії "світять" військовим в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Мобілізація в Україні
Новини
Воєнний стан і мобілізацію продовжили до лютого 2026 року: нові терміни
Воєнний стан і мобілізацію продовжили до лютого 2026 року: нові терміни
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію