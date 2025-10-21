"Контракт 18-24" масштабировали: что изменилось, и какие подразделения добавили

Программа "Контракт 18-24", которая позволяет молодым украинцам от 18 до 24 лет выбирать службу в Силах обороны, получила масштабное расширение.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса в Telegram.

По его словам, ранее участники могли вступать только в отдельные бригады, но теперь программа охватывает все боевые подразделения.

"В начале можно было выбрать только несколько бригад, впоследствии эксперимент расширили, а теперь есть решение включить в программу все боевые подразделения Сил обороны Украины2, - пишет Палиса.

Это означает, что каждый, кто желает стать на защиту Украины в этом возрасте, может выбрать любую бригаду по собственному желанию. Соответственно, все подразделения получат возможность привлекать мотивированную молодежь.

"Контракт 18-24"

Напомним, инициатива "Контракт 18-24" была запущена еще в феврале этого года. Сначала молодые украинцы могли выбрать только такие специальности: стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик, старший разведчик.

Однако впоследствии программу начали расширять. Уже в июле стало известно, что теперь "Контракт 18-24" могут подписать и те молодые люди, которые хотят стать операторами дронов.

