Без світла до 12 годин. "Укренерго" попередило, що буде з відключеннями до кінця тижня

Україна, Середа 10 грудня 2025 17:19
UA EN RU
Без світла до 12 годин. "Укренерго" попередило, що буде з відключеннями до кінця тижня Фото: найближчими днями українці будуть без світла до 12 годин на добу (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У більшості областей України відключення світла до кінця тижня стосуватимуться трьох черг споживачів. В результаті українці протягом доби будуть без електрики до 12 годин.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко в етері телемарафону.

"Прогнози - справа невдячна в наш час, бо ми кожного дня під атаками агресора. На поточний момент можна говорити, що три черги графіків погодинних відключень - це те, що нас очікує. Звичайно, не у всіх регіонах. В деяких регіонах може бути легше, а в деяких може бути гірше", - розповів він.

Зайченко зазначив, що у вівторок, 9 грудня, на території Харківської, Сумської та Полтавської областей аварійні відключення діяли внаслідок обстрілу росіянами енергетичного об'єкта на Сумщині.

"Через це довелося запроваджувати аварійні відключення, аби збалансувати цю частину нашої енергосистеми", - пояснив голова правління "Укренерго".

Він додав, що після цього аварійні відключення поширилися на інші регіони України. За його словами, основною причиною став збіг несприятливих обставин: аварійне відключення генерації та неможливість підтримання подальшої генерації на гідростанціях.

"Тому для збереження цілісності енергосистеми, диспетчер НЕК "Укренерго" був змушений використати аварійні відключення", - сказав Зайченко.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в ніч на 6 грудня РФ здійснила масштабну комбіновану атаку на українську енергосистему, після якої відключення світла посилились. Під ударом були об’єкти у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Крім того, росіяни цілеспрямовано атакували теплоелектростанції ДТЕК, що призвело до серйозних ушкоджень обладнання. Через інтенсивні удари атомні електростанції були змушені тимчасово зменшити виробництво електроенергії.

У ніч на 7 грудня Росія завдала нового удару по енергетичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі Полтавщини, використавши ракети та ударні дрони. В результаті частково зникли тепло- та водопостачання в окремих населених пунктах.

Голова "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що після нічних масованих ударів найскладніша ситуація наразі спостерігається в Чернігівській та Донецькій областях.

Зазначимо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що в Україні станом на зараз по всій країні діють три черги графіків погодинних відключень електроенергії. Вона наголосила, що уряд працює над скороченням тривалості вимкнень.

Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що скоротити кількість відключень світла планують за рахунок скорочення кількості об'єктів критичної інфраструктури.

