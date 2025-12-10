Без світла до 12 годин. "Укренерго" попередило, що буде з відключеннями до кінця тижня

У більшості областей України відключення світла до кінця тижня стосуватимуться трьох черг споживачів. В результаті українці протягом доби будуть без електрики до 12 годин.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко в етері телемарафону.

"Прогнози - справа невдячна в наш час, бо ми кожного дня під атаками агресора. На поточний момент можна говорити, що три черги графіків погодинних відключень - це те, що нас очікує. Звичайно, не у всіх регіонах. В деяких регіонах може бути легше, а в деяких може бути гірше", - розповів він.

Зайченко зазначив, що у вівторок, 9 грудня, на території Харківської, Сумської та Полтавської областей аварійні відключення діяли внаслідок обстрілу росіянами енергетичного об'єкта на Сумщині.

"Через це довелося запроваджувати аварійні відключення, аби збалансувати цю частину нашої енергосистеми", - пояснив голова правління "Укренерго".

Він додав, що після цього аварійні відключення поширилися на інші регіони України. За його словами, основною причиною став збіг несприятливих обставин: аварійне відключення генерації та неможливість підтримання подальшої генерації на гідростанціях.

"Тому для збереження цілісності енергосистеми, диспетчер НЕК "Укренерго" був змушений використати аварійні відключення", - сказав Зайченко.