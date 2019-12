Консервативная партия Джонсона побеждает на выборах в Британии - экзит-полл

Консерваторы могут получить 368 кресел в 650-местном парламенте

Консервативная партия, возглавляемая Борисом Джонсоном, одерживает уверенную победу по итогам выборов в парламент Великобритании и получает большинство. Об этом свидетельствуют экзит-поллы, опубликованные Sky News и BBC News.

По данным опросов, консерваторы могут получить 368 кресел в 650-местном парламенте. Их главные соперники - Лейбористская партия - получают лишь 191 место.

EXIT POLL: Conservatives projected to win election as Labour suffer major losses #GE2019



CON: 368

LAB: 191

LIB DEM: 13

BREX: 0

SNP: 55

GREEN: 1

OTHER: 22 pic.twitter.com/FkqseCrrnR