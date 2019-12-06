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В Британии опубликовали тайный Brexit-план Джонсона

Новости » Политика     06.12.2019 - 21:45
В Британии опубликовали тайный Brexit-план Джонсона
Иллюстративное фото (pixabay.com)

По словам Корбина, Джонсон планировал отделить Северную Ирландию путем внедрения таможенных проверок

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин опубликовал "секретный" план правительства по Brexit и обвинил консерваторов и премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что секретный документ предусматривает введение таможенного контроля на границе между основной частью Великой Британии и Северной Ирландией, что де-факто означает появление полноценной границы в пределах одного государства.

"Корбин заявил, что документ, полученный лейбористами, показывает, что Борис Джонсон ложно представляет людям свое соглашение о Brexit и неправильно показывает разрушительное воздействие, что будет иметь это соглашение на Северную Ирландию", - говорится в сообщении.

По его словам, Северная Ирландия будет отделена от остальной Великобритании после Brexit, путем внедрения таможенных проверок.

Отметим, что Джонсон неоднократно заявлял, что в Ирландском море не будет границы.

Он ранее отклонил требования лейбористов как "полную чушь".

Напомним, экс-президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Brexit был "одной из самых впечатляющих ошибок в истории ЕС". Туск сказал, что процесс вокруг выхода Британии был "самым болезненным и печальным опытом" за пять лет его президентства, на который также выпал бурный период греческого кризиса в еврозоне, резкие споры по поводу миграции и выборы Дональда Трампа.

Как сообщало РБК-Украина, недавно Консервативная партия британского премьер-министра Бориса Джонсона заявила, что настаивает на реформировании пограничных правил для граждан Евросоюза после выхода Великобритании из состава ЕС.

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