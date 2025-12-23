"Кинджали", "Іскандери" та дрони: чим і звідки РФ атакувала Україну 23 грудня

У ніч на 23 грудня російські війська здійснили масований комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши ракети та сотні ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Водночас зафіксовано влучання ракет і 39 БпЛА на 21 локації, ще у восьми місцях зафіксовано падіння уламків. Три ракети "Кинджал" не досягли своїх цілей. Інформація щодо наслідків атаки та можливих пошкоджень уточнюється.

За попередніми даними, станом на 11:30 силами протиповітряної оборони знищено або подавлено 621 повітряну ціль. Серед них - 587 ударних безпілотників та 34 крилаті ракети.

До відбиття повітряної атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.

Обстріл України 23 грудня

Уночі та вранці російські війська здійснили чергову масштабну комбіновану атаку на Україну, застосувавши понад 600 ударних безпілотників і десятки ракет.

Станом на 07:50 у більшості регіонів країни запровадили аварійні відключення електроенергії.

У Києві уламки ворожого дрона впали у Святошинському районі. За попередніми даними, постраждали щонайменше чотири людини.

На Сумщині внаслідок удару російських БпЛА було зруйновано об’єкт критичної інфраструктури в Шостці. Через це значна частина міста залишилася без електро- та теплопостачання.

Під атакою також опинилася Рівненська область. Попередньо відомо про пошкодження багатоквартирного житлового будинку - вибуховою хвилею в оселях вибило вікна. Окрім цього, зруйновано дерев’яну господарську споруду та пошкоджено три автомобілі.

Раніше президент України Володимир Зеленський застерігав, що Росія може вдатися до масованих ударів у різдвяний період, попри заяви Кремля про відсутність так званого "різдвяного перемир’я".

