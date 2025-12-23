ua en ru
"Кинджали", "Іскандери" та дрони: чим і звідки РФ атакувала Україну 23 грудня

Україна, Вівторок 23 грудня 2025 11:59
"Кинджали", "Іскандери" та дрони: чим і звідки РФ атакувала Україну 23 грудня Фото: наслідки обстрілу України 23 грудня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 23 грудня російські війська здійснили масований комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши ракети та сотні ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Загалом було зафіксовано 673 засоби повітряного нападу:

  • 635 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Крим (близько 400 із них – "Шахеди");
  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (райони пусків - Рязанська обл., РФ);
  • 35 крилаті ракети Х-101, Іскандер-К (райони пусків – Вологодська, Курська область, РФ).

До відбиття повітряної атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 11:30 силами протиповітряної оборони знищено або подавлено 621 повітряну ціль. Серед них - 587 ударних безпілотників та 34 крилаті ракети.

Водночас зафіксовано влучання ракет і 39 БпЛА на 21 локації, ще у восьми місцях зафіксовано падіння уламків. Три ракети "Кинджал" не досягли своїх цілей. Інформація щодо наслідків атаки та можливих пошкоджень уточнюється.

Обстріл України 23 грудня

Уночі та вранці російські війська здійснили чергову масштабну комбіновану атаку на Україну, застосувавши понад 600 ударних безпілотників і десятки ракет.

Станом на 07:50 у більшості регіонів країни запровадили аварійні відключення електроенергії.

У Києві уламки ворожого дрона впали у Святошинському районі. За попередніми даними, постраждали щонайменше чотири людини.

На Сумщині внаслідок удару російських БпЛА було зруйновано об’єкт критичної інфраструктури в Шостці. Через це значна частина міста залишилася без електро- та теплопостачання.

Під атакою також опинилася Рівненська область. Попередньо відомо про пошкодження багатоквартирного житлового будинку - вибуховою хвилею в оселях вибило вікна. Окрім цього, зруйновано дерев’яну господарську споруду та пошкоджено три автомобілі.

Раніше президент України Володимир Зеленський застерігав, що Росія може вдатися до масованих ударів у різдвяний період, попри заяви Кремля про відсутність так званого "різдвяного перемир’я".

Про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

