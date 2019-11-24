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Джонсон пообещал внести в парламент соглашение по Brexit до Рождества

Новости » Политика     24.11.2019 - 15:18
Джонсон пообещал внести в парламент соглашение по Brexit до Рождества
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Соглашение по Brexit будет внесено в парламент до 25 декабря

Соглашение по выходу Британии из Европейского союза (Brexit) будет внесено на рассмотрение парламента до 25 декабря. Такое обещание дал британский премьер-министр Борис Джонсон во время презентации предвыборного манифеста, сообщает Reuters.

В предвыборном манифесте Консервативной партии говорится о том, что Джонсон до 25 декабря вынесет на голосование британского парламента соглашение о Brexit, которое было согласовано с Европейским союзом в октябре этого года.

Отмечается, что именно Brexit является ключевым пунктом предвыборного манифеста консерваторов, а сам Джонсон настаивает, что принятие нынешнего соглашения по Brexit позволит Соединенному Королевству вернуть контроль над законодательством, финансами и миграционной политикой.

Как известно, Британия должна была покинуть Евросоюз еще 31 октября, однако британский парламент не утвердил соглашение по Brexit. Впоследствии Европейский союз принял решение об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года. В Брюсселе подчеркнули, что эта отсрочка является последней.

Также РБК-Украина писало, что сразу же после отсрочки выхода из ЕС в Лондоне приняли решение о проведении досрочных парламентских выборов, которые, по словам премьер-министра Джонсона, помогут решить вопросы по Brexit. Выборы состоятся 12 декабря.

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