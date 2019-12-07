В Британии опасаются вмешательства РФ в выборы

Иллюстративное фото (telegraph.co.uk)

Служба безопасности Великобритании предупреждает о возможном вмешательстве в выборы 12 декабря

Правительство Великобритании опасается вмешательства Российской Федерации в избирательную кампанию после опубликованных тайных документов правительства по выходу Британии из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает Reuters.

По словам министра культуры Британии Никки Морган, Москва может быть причастна к утечке секретных документов, которые накануне были опубликованы представителями оппозиционной лейбористской партии.

"Из того, что было размещено, я понимаю, что, похоже, есть все признаки той или иной формы вмешательства", - сказала Морган.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что на данный момент нет фактов, подтверждающих подлинность опубликованных документов, а вопросом возможной утечки информации занимается правительство совместно с национальным центром кибербезопасности.

При этом лидер лейбористов Джереми Корбин сообщил, что считает документы подлинными.

Отмечается, что британская служба безопасности предупреждает о возможном вмешательстве России и других стран в выборы, в попытках сорвать избирательный процесс.

Напомним, парламентские выборы в Великобритании пройдут 12 декабря. Они были назначены после того, как парламент Британии отказался поддерживать соглашение по Brexit.

Ранее РБК-Украина писало, что лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин опубликовал "секретный" план правительства по Brexit и обвинил консерваторов и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По словам Корбина, Джонсон планировал отделить Северную Ирландию путем внедрения таможенных проверок.