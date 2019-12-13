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Консервативна партія Джонсона перемагає на виборах у Британії - екзит-пол

Новини » В світі     13.12.2019 - 01:00
Консервативна партія Джонсона перемагає на виборах у Британії - екзит-пол
Фото: Борис Джонсон (flickr.com.mfarussia)

Консерватори можуть отримати 368 крісел в 650-місцевому парламенті

Консервативна партія, очолювана Борисом Джонсоном, здобуває впевнену перемогу за підсумками виборів у парламент Великій Британії і отримує більшість. Про це свідчать екзит-поли, опубліковані Sky News.

За даними опитувань, консерватори можуть отримати 368 крісел в 650-місцевому парламенті. Їхні головні суперники - Лейбористська партія - отримують лише 191 місце.

У попередньому скликанні парламенту у консерваторів було 258 крісел, у лейбористів — 201 місце.

Нагадаємо, у четвер, 12 грудня, у Великобританії відбулися парламентські вибори. Голосування проходило в 650 виборчих округах Сполученого Королівства, де кандидатам необхідно набрати значну кількість голосів, щоб отримати місце в Палаті громад. За соцопитуваннями, найбільше шансів отримати перемогу мають консерватори на чолі з Джонсоном, який пообіцяв довести Brexit до кінця.

Уряд Великобританії побоювалося втручання Російської Федерації у виборчу кампанію після опублікованих секретних документів уряду по виходу Британії з Європейського союзу.

Раніше РБК-Україна писала, що лідер Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін опублікував "секретний" план уряду по Brexit і звинуватив консерваторів і прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. За словами Корбіна, Джонсон планував відокремити Північну Ірландію шляхом впровадження митних перевірок.

Вибори в Британії: партія Джонсона може отримати найбільшу підтримку за 40 років У Британії почались парламентські вибори
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