Консервативна партія Джонсона перемагає на виборах у Британії - екзит-пол

Консерватори можуть отримати 368 крісел в 650-місцевому парламенті

Консервативна партія, очолювана Борисом Джонсоном, здобуває впевнену перемогу за підсумками виборів у парламент Великій Британії і отримує більшість. Про це свідчать екзит-поли, опубліковані Sky News.

За даними опитувань, консерватори можуть отримати 368 крісел в 650-місцевому парламенті. Їхні головні суперники - Лейбористська партія - отримують лише 191 місце.

EXIT POLL: Conservatives projected to win election as Labour suffer major losses #GE2019



CON: 368

LAB: 191

LIB DEM: 13

BREX: 0

SNP: 55

GREEN: 1

OTHER: 22 pic.twitter.com/FkqseCrrnR