Конотоп атакували "Шахеди", містянам радять закрити вікна

Увечері 22 травня Конотоп зазнав атаки реактивних "Шахедів". У місті погіршилася якість повітря - мешканці відчувають запах горілого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Конотопа Артема Семеніхіна.
Що відомо
Перший вибух пролунав близько 21:30. Пізніше дрони фіксували над містом на великій висоті - в районі Попівки.
Міський голова Артем Семеніхін закликав зачинити вікна і без потреби не виходити на вулицю.
Наслідки атаки уточнюються.
Удари по українських містах тривають щодня. 21 травня росіяни атакували багатоповерхівки у Дніпрі - спалахнула пожежа, п'ятеро людей постраждали. У ніч на 20 травня країна-агресорка здійснила черговий масований обстріл - під ударами опинилися Дніпро, Одеса, Харків та Сумщина.
В Одесі після ворожого удару провели унікальну операцію: з стіни 15-го поверху житлової багатоповерхівки дістали "Шахед" який застряг і не розірвався.
Окрім цього, окупанти цілеспрямовано атакували ракетами об'єкти нафтогазової інфраструктури у Чернігівській області.