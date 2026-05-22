Конотоп атаковали "Шахеды", горожанам советуют закрыть окна

23:25 22.05.2026 Пт
1 мин
Что известно о последствиях вечерних ударов по городу?
aimg Екатерина Коваль
Фото: последствия атаки на Конотоп уточняются (facebook.com/lvivdsns)

Вечером 22 мая Конотоп подвергся атаке реактивных "Шахедов". В городе ухудшилось качество воздуха - жители чувствуют запах горелого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Конотопа Артема Семенихина.

Что известно

Первый взрыв прогремел около 21:30. Позже дроны фиксировали над городом на большой высоте - в районе Поповки.

Городской голова Артем Семенихин призвал закрыть окна и без надобности не выходить на улицу.

Последствия атаки уточняются.

Удары по украинским городам продолжаются ежедневно. 21 мая россияне атаковали многоэтажки в Днепре - вспыхнул пожар, пять человек пострадали. В ночь на 20 мая страна-агрессор осуществила очередной массированный обстрел - под ударами оказались Днепр, Одесса, Харьков и Сумщина.

