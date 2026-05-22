Конотоп атаковали "Шахеды", горожанам советуют закрыть окна

Вечером 22 мая Конотоп подвергся атаке реактивных "Шахедов". В городе ухудшилось качество воздуха - жители чувствуют запах горелого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Конотопа Артема Семенихина.
Что известно
Первый взрыв прогремел около 21:30. Позже дроны фиксировали над городом на большой высоте - в районе Поповки.
Городской голова Артем Семенихин призвал закрыть окна и без надобности не выходить на улицу.
Последствия атаки уточняются.
Удары по украинским городам продолжаются ежедневно. 21 мая россияне атаковали многоэтажки в Днепре - вспыхнул пожар, пять человек пострадали. В ночь на 20 мая страна-агрессор осуществила очередной массированный обстрел - под ударами оказались Днепр, Одесса, Харьков и Сумщина.
В Одессе после вражеского удара провели уникальную операцию: из стены 15-го этажа жилой многоэтажки достали "Шахед", который застрял и не разорвался.
Кроме этого, оккупанты целенаправленно атаковали ракетами объекты нефтегазовой инфраструктуры в Черниговской области.