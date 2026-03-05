Конфлікт розширюється: Іспанія та Італія вступають у протистояння на Близькому Сході

Іспанія ухвалила таке рішення після того, як удар безпілотника по британській базі на Кіпрі втягнув її у війну на Близькому Сході.

Іспанське Міноборони повідомило, що фрегат "Крістобаль Колон" приєднається до французького авіаносця "Шарль де Голль" і кораблів грецького військово-морського флоту.

Цей крок планується, щоб "забезпечити захист і протиповітряну оборону", а також "підтримати евакуацію мирного населення".

Італія готує ВМС та системи ППО

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що найближчими днями країна направить військово-морські сили для захисту Кіпру. Крім того, він анонсував розгортання систем протиповітряної оборони від безпілотників і ракет для країн Близького Сходу.

"Ми не єдина країна, яка зіткнулася з такою ситуацією, і всі ми отримували запити про допомогу. Ми разом оцінюємо ситуацію, в тому числі те, як розділити відповідальність. Ми повинні переглянути наші позиції в регіоні і реагувати на запити дружніх країн, які опинилися в скрутному становищі", - сказав Крозетто.

Він додав, що Італія має намір забезпечити "багатосферну присутність" на Близькому Сході, "розмістивши системи ППО із захистом від дронів і ракет в рамках наших санкціонованих операцій і відповідно до наших місій".

Що передувало

Нагадаємо, Британія опинилася під іранськими атаками. Зокрема Іран атакував британську військову базу на Кіпрі безпілотником.

Обстріл стався у ніч на 2 березня в районі британської авіабази Акротірі на Кіпрі. Перед цим прем'єр-міністр Британії Кір Стармер дав США дозвіл на нанесення "оборонних" ударів по іранських об'єктах з британських баз.